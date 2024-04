Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Nono » d'Enoch Zamuangana

Avec sa touche particulière, Enoch Zamuangana a créé à partir des cordes de sa guitare rythmique des sons qui ont égayé plusieurs mélomanes. Auteur-compositeur, il largue en 1989 « Nono », un titre lumineux.

C'est dans l'album « Jetez l'éponge », référencé 66794 et paru grâce au label « New Deal » que la chanson « Nono » voit le jour, une année après la scission de Zaiko Langa Langa. Elle est venue calmer les ardeurs de la chanson « L'oiseau rare», titre phare des dissidents. Comme en témoigne Bastou Mala, collectionneur et membre de la Maison culturelle Biso na Biso, « Jetez l'éponge est une diatribe lancée contre les dissidents qui sont allés créer Zaiko Langa Langa Familia Dei. Dans cet album, on écoute déjà à la fin de la chanson "Bolingo etumbu" de Dindo yogo le cri "Ici ça va bien, mais là-bas ah !" Comme pour montrer le déclin du côté des adversaires. C'est pourquoi leur prochain album fut intitulé "Ici ça va fongola motema" ».

Dans cette aubade, l'auteur nous embarque dans l'univers d'un homme qui, en se réveillant un matin, s'étonne de voir son épouse en train de pleurer. Elle veut, sans raison valable, quitter le foyer pour rejoindre ses parents. Son mari prend le temps de la convaincre, mais elle ne veut pas entendre raison. L'homme voit derrière toutes ces manoeuvres un prétexte dû à l'intoxication des amies de sa femme. Il lui parlera en ces termes : « Likambo nini ya mabe ngai na salaki, mpo okoma ko zwa bamikano mpo tokabwana, zela moke to bengisa bato soki likambo ezali bango ba kobongisa, libala ozali koboya esili te, tosuwani te mama ndenge nini yo okende otika ngai ». Ce qui peut être compris par : « Qu'ai-je fait de si grave pour que tu prennes des décisions visant à nous séparer? Attends qu'on appelle des témoins pour qu'ils arrangent s'il y a un problème. Le mariage dont tu n'as plus envie n'est pas encore dissout, nous ne sommes pas disputés, comment veux-tu partir et me laisser ? ».

Cette merveilleuse chanson est exécutée en polyphonie par Jossart Nyoka Longo, Dindo Yogo et Adamo Ekula. Pendant ce temps, Shiro est à la guitare solo, Zamuangana à la rythmique, Mutingiya à la basse, Méridjo à la batterie. Dans la section animation, Honoré Monzuluku alias Nono s'explose avec des cris comme "Soki oliaki mosuni ya bato loba", "Ah boma mwinda efu" et "Tuku niema tata Polo",

Né le 13 février 1952, en République démocratique du Congo, Enoch Zamuanga Nsangu fait partie des guitaristes qui ont oeuvré à l'embellissement de la musique congolaise. C'est au sein de Zaiko Langa Langa qu'il sera connu du public. Parmi ses oeuvres on peut citer "Diakina" en 1977, "Infidélité" en 1984, "Anzèle Muambu" en 1985, "Lisumu" en 1987, "Nono" en 1989 et "Linya" en 1990. Zamuangana est décédé le 9 octobre 1992.