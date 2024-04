Congo-Brazzaville: Upbeat awards 2024 - Fanie Fayar parmi les nominés

Fanie Fayar, la voix du fleuve, artiste musicienne, auteure-compositrice, chanteuse et interprète est nominée aux Upbeat awards, une plateforme qui récompense les meilleurs show cases européens, dont les lauréats seront connus le 15 mai.

La plateforme Upbeat awards est un système de soutien financier et de mise en réseau pour les festivals européens. Elle contribue aux événements et show cases organisés par leurs membres. Les lauréats de cette édition bénéficieront, entre autres, d'une visibilité, d'un mentorat, de formation ainsi que de la participation aux festivals membres. Par ailleurs, l'artiste congolaise, Fanie Fayar, a plus besoin des votes du public pour pouvoir intégrer le grand cercle des festivals européens. « On ne suffit pas soi-même, bien que chacun de nous soit unique. Nous avons toujours besoin des autres, même s'il est possible d'avancer seul. Nous sommes artistes, nous aimons la culture, nous aimons ce que nous faisons, nous croyons que notre musique traversera continuellement les frontières. Oui, boulot toujours pour honorer et élever haut l'étendard de notre pays », s'est exprimée l'artiste.

En effet, Fanie Fayar est auteure, compositrice, interprète, coach vocal et productrice née au Congo. Sa puissante voix lui a déjà valu la médaille d'or de la chanson aux Jeux de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017 ; la sélection du rêve africain (Afro Petite show en 2021). Son expression artistique navigue sur ses originalités et sa tradition qui résonnent aux rythmes des polyphonies pygmées fusionnés aux musiques actuelles. Fusionnelle, la musique de Fanie Fayar, c'est du pluriel assuré. Depuis 2015 quand elle s'est lancée dans sa carrière solo, elle mélange les genres musicaux pour se distinguer dans cet univers fortement dominé par les hommes.

%

Sur scène, Fanie Fayar fait voyager au son de sa surprenante voix mezzo-soprano vers les douces folies des traditions congolaises et de l'ambiance moderne guidée par son inspiration. Dans ses textes, elle parle des difficultés du métier d'artiste et de la vie humaine. Engagée dans la cause du leadership féminin, l'unité de celle de sans-abri, elle se sert de sa grande réputation pour faire passer ses messages de paix, d'unité et d'amour du prochain. Femme complète et épanouie, elle transmet sa culture et ses compétences lors des cours, ateliers de chants et instruments traditionnels tels que la sanza, le balafon, le ndara et le tam-tam.

Pour rappel, Fanie Fayar a débuté sa carrière de chanteuse en 1996 dans une chorale à Brazzaville, avant d'intégrer le groupe Yela-We en 2000 et de participer au Masa en Côte d'Ivoire, en 2001... En 2009, elle chante avec le groupe Nkota deux albums dont « Je n'irai pas là-bas ». L'artiste a participé à la première scène internationale des voix de femmes, au salon des chanteuses de la forêt en 2017, etc.