Afrique: Recico 2024 - Les candidatures attendues jusqu'au 31 mai

Les Rencontres cinématographiques de Cotonou (Recico) ont lancé, depuis le 5 mars dernier, un appel à candidatures destiné aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique, dans le cadre de la 4e édition qui va se tenir au Bénin, du 5 au 12 octobre prochain. Le dernier délai du dépôt des dossiers est fixé au 31 mai.

Le Recico est un festival dynamique créé en 2019 dans l'objectif de célébrer le cinéma, encourager la créativité et renforcer les liens entre les passionnés de cet art au Bénin et au-delà. Depuis six ans, il offre une plateforme pour mettre en avant les réalisateurs, acteurs et actrices, producteurs et autres professionnels du cinéma en Afrique, afin de contribuer à la visibilité et à la reconnaissance de leurs oeuvres. En l'occurrence les projections de films, les débats, les ateliers conférences et discussions qui suscitent des échanges des idées, de partage des expériences et de sensibilisation du public aux enjeux sociaux, culturels et artistiques abordés par le cinéma et encourager la fréquentation des salles de cinéma et la découverte de nouveaux talents.

Cette édition se déroulera durant une semaine sur le thème « Cinéma mémoire et prospective » et mettra en lumière une série de colloques, de formations et de projection des films retenus, couronnée par une soirée de gala de distinction. Les participants sont tenus de remplir le formulaire et renvoyer à l'adresse ci-après : recico.cinema@gmail.com: titre original ( titré ou sous-titré en français), année de production, durée, catégorie du film, pays, synopsis, affiche du film, lien de visionnage et mot de passe , nom et prénom du réalisateur, nationalité, e-mail, téléphone, adresse, format de la copie de projection en clé USB (Blu-Ray, Dcp), l'image et le son.

Plusieurs prix seront décernés, notamment le prix du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure interprétation, meilleur scénario, meilleur photographe et le meilleur prix du public.