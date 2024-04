Congo-Kinshasa: Muyaya, Bazaïba et Roger Kamba font bloc derrière Judith Suminwa Tuluka pour la réussite du grand combat !

Patrick Muyaya Katembwe, Eve Bazaïba Masudi et Roger Kamba, respectivement Ministre de la Communication et médias, Ministre d'Etat en charge de l'Environnement et Développement Durable et Ministre de la Santé publique, ont annoncé, ce mercredi 3 avril 2024, un soutien total et sans condition à Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la RDC, pour lui permettre de réussir sa mission de traduire en actes, durant ce nouveau quinquennat de tous les enjeux, la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont fait au cours d'un breifing spécial tenu au Studio Maman Angebi de la Radio-télévision nationale congolaise (RTNC).

Pour ces membres du Gouvernement, l'avènement de Madame Judith Suminwa à la Primature est non seulement historique, mais aussi il constitue un signal fort dans la marche vers un Congo meilleur, plus fort et prospère, conformément aux aspirations profondes des milliers des congolais disséminés à travers l'étendue du territoire national. Ils sont, en effet, convaincus de ses nombreuses capacités à prêcher par les actes pour venir à bout de sa mission.

Pour le Ministre Patrick Muyaya, par cette nomination stratégique, le Président Félix Tshisekedi a tenu mordicus à honorer de la plus belle manière son statut de champion de la masculinité positive en faisant confiance au leadership féminin. Il estime qu'il s'agit de la consécration du combat de la femme congolaise. Il a été démontré, au cours de cet exercice de redevabilité, que depuis la venue de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême en 2019, la représentativité des femmes dans les instances de prise des décisions a connu une progression significative. Au niveau du Gouvernement, par exemple, le cap est passé de 10 à 28%, durant son tout premier mandat.

Pour la Ministre Bazaiba, c'est l'exode nouveau pour la femme congolaise après une longue bataille.

« Quand je l'ai vue, j'avais envie d'applaudir. J'applaudis pour le combat de la femme, c'est la consécration du combat que nous avons mené depuis plusieurs années. Je félicite le Chef de l'Etat, le Président de la République, qui est champion de la masculinité positive. Il a été consacré comme tel parce qu'il est passé à l'acte depuis son avènement au pouvoir sur la présence des femmes non seulement dans différentes instances de la prise des décisions, mais surtout pour la qualité des femmes. Je pense qu'avec la nomination actuelle de notre soeur, Judith Tuluka, il faut un autre prix pour le Chef de l'Etat.

La masculinité positive, c'était pour le remercier pour ce que nous étions avant son avènement. Je voudrais dire que c'est la consécration d'un combat qui a commencé depuis belle lurette. En 1960, dans notre pays, les femmes n'ont pas eu droit au vote. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas participé au processus de l'indépendance dans notre pays. Même à la Table ronde de Bruxelles, elles n'étaient pas considérées. Et, on avait, en plus, dans notre législation, le cas de l'incapacité juridique, les femmes ne pouvaient pas poser des actes juridiques sans autorisation préalable de leurs époux. Mais, là où le bât blesse, c'est là où les femmes étaient classées parmi les incapables juridiques tels que les mineurs, les aliénés mentaux, les personnes âgées nécessitant assistance. Mais, on a eu des avancées. Le pays s'est engagé dans le respect des droits humains...

Du point de vue du cadre légal, nous avons évolué à une vitesse extraordinaire de 1960 à ce jour. Maintenant, dans sa mise en oeuvre, il y a eu tout ce qu'il y avait comme politique de l'émancipation de la femme, la promotion des droits des femmes. C'est maintenant que nous sommes en train de récolter les fruits », a-t-elle rappelé, dans son mot, peu avant que le Ministre de la Santé, lui, n'évoque le grand combat mis en oeuvre par le Chef de l'Etat pour le bien des femmes, en termes des facilités sanitaires, comme la gratuité de la maternité. Pour lui, en effet, le Président Tshisekedi est résolument engagé, dans le cadre de son secteur, à assurer une protection totale de la femme du point de vue des soins de santé dont elle se doit de bénéficier, elle qui donne la vie et embellit l'univers.