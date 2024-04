Congo-Kinshasa: Vers une nouvelle ère de la sous-traitance - L'ARSP et TFM s'engagent pour l'avenir

Dans un contexte économique en pleine mutation, la République Démocratique du Congo (RDC) se prépare à franchir un cap décisif dans le secteur de la sous-traitance. L'Autorité de Régulation de la Sous-Traitance dans le secteur privé (ARSP) a annoncé qu'elle publiera, dans les prochaines 48 heures, une liste de sous-traitants recommandés pour les grands marchés au sein de la société minière Tenke Fungurume Mining (TFM), marquant ainsi un tournant potentiel pour l'industrie minière et la chaîne de valeur nationale.

Cette annonce fait suite à une séance de travail fructueuse entre Miguel Kashal Katemb, Directeur Général de l'ARSP, et une délégation de TFM, dirigée par le Président du Conseil d'Administration, Wang Qan. La rencontre, qui a eu lieu dans la Capitale congolaise, a été l'occasion de jeter les bases d'une collaboration renforcée entre l'ARSP et l'un des géants miniers du pays.

Le DG de l'ARSP a salué l'esprit d'ouverture et de collaboration de l'actionnaire majoritaire du groupe CMOC, affirmant que les recommandations à venir concerneront des sous-traitants spécialisés par secteur d'activité. Ces sous-traitants joueront un rôle crucial dans la fourniture de biens et services essentiels pour le fonctionnement de la mine, notamment la fourniture de réactifs et la construction.

TFM, qui détient d'importants gisements de cuivre et de cobalt, s'est engagée à respecter strictement l'application de la loi sur la sous-traitance, sous la direction de l'ARSP. Le PCA de TFM a exprimé sa satisfaction quant aux efforts de l'entreprise pour appliquer cette loi et a promis une collaboration ouverte et transparente avec l'ARSP pour améliorer les pratiques de sous-traitance.

%

Impact sur le développement local

Les sous-traitants recommandés par l'ARSP sont considérés comme qualifiés pour contribuer au développement local et à l'économie nationale. Cette initiative s'aligne avec la stratégie du président pour le développement de la classe moyenne et reflète un engagement envers le progrès économique du pays.

D'autres grandes entreprises multinationales ont également promis de suivre les recommandations de l'ARSP, ce qui pourrait établir un modèle de bonnes pratiques dans le secteur privé. La publication imminente de la liste des sous-traitants recommandés est attendue avec impatience et pourrait marquer un tournant dans la manière dont les marchés sont attribués en RDC.

La collaboration entre l'ARSP et TFM illustre l'importance d'une réglementation efficace et d'un engagement envers la transparence pour favoriser un environnement commercial équitable et propice au développement économique durable. Avec cette nouvelle dynamique, la RDC se positionne comme un acteur clé dans la redéfinition des normes de sous-traitance, non seulement au niveau national mais aussi sur la scène internationale.