Congo-Kinshasa: Fecofa - Ouverture mardi à Kinshasa d'un atelier sur l'octroi des licences aux clubs

Un atelier de formation sur le système d'octroi des licences aux clubs (CLOP) s'est ouvert mardi, à l'hôtel Sultani, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, à l'intention des présidents de toutes les Ligues et Ententes de football, ainsi que les représentants des clubs, sous l'organisation de la Fédération congolaise de football (Fecofa), en collaboration avec la Caf.

Pendant deux jours, les participants vont suivre une série d'enseignements portés principalement sur la plateforme en ligne de licences des clubs de la Caf (CLOP), avec comme objectif, d'amener les utilisateurs du CLOP à présenter le cadre réglementaire des licences aux clubs de la Caf, masculines et féminines à l'explication des critères obligatoires pour les compétitions nationales et continentales.

A l'ouverture de cette première journée, le Secrétaire Général de la Fecofa, Innocent Kibundulu, a invité les participants à saisir l'opportunité pour bien apprendre et maitrisé le système d'octroi des licences des clubs, tout en leur souhaitant bienvenus.

Prenant la parole, le président du comité de normalisation de la Fecofa, Dieudonné Sambi N'Sele Lutu, a précisé que c'est le moment de tout apprendre, car, après cette formation, il n'y aura plus d'excuse : « à l'issue de cet atelier, la Fecofa n'acceptera plus des excuses, car vous le savez, la normalisation c'est l'application sans faille des normes réglementaires. Les textes sont à votre disposition, veuillez bien les exploiter et en faire un usage idoine. L'occasion est donc donnée à franchir un palier, en mettant en place un système d'enregistrement des joueurs, des clubs, des entraîneurs conjurant certains maux qui détruisent et minent de l'intérieur de notre football ». Avec le présent atelier, l'on peut se dire que le football congolais se pratiquera désormais sans faille.

%

Pendant toute la durée de l'atelier, deux experts de la CAF seront à la tribune comme orateur. Il s'agit du Sénégalais Adama Mané et du Mauritanien Magaye Seck. « Il vous sera présenté le cadre réglementaire des licences des clubs de la CAF masculines et féminines, et vous aurez l'avantage de vous abreuver à la meilleure source car les utilisateurs de vos clubs seront formés, et des explications sur les critères obligatoires pour les compétitions nationales et continentales vous seront fournies », a confirmé le président Sambi.

En conclusion de son adresse, à l'ouverture de cet atelier, le président Sambi a invité chacun des participants de s'efforcer à faire la restitution des enseignements reçus à leurs administrés respectifs, dans le sens d'une vulgarisation.