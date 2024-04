Congo-Brazzaville: Livre - « Toumayi, porté disparu » présenté au public

L'écrivain congolais Norbert Biembédi Dyondzé a présenté et dédicacé son roman « Toumayi porté disparu », le 3 avril, à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville. La rencontre littéraire a offert au public l'occasion d'obtenir des réponses aux questions qu'il se posait autour du livre et en même temps de s'en procurer.

C'est dans le hall de l'IFC qu'a eu lieu la cérémonie littéraire modérée par le poète Pensée Sem Essé-Nsi, en présence de l'auteur Norbert Biembédi Dyondzé, et du préfacier de l'oeuvre « Toumayi porté disparu », Aubin Banzouzi, qui a pour la circonstance fait sa présentation et sa critique. Comme dans une nouvelle, Norbert Biembédi Dyondzé met en scène deux femmes rivales habitant une cour. Leur cohabitation est faite d'intrigues sur fond de la disparition de Toumayi, un bébé de Bidenda, devant l'indifférence de Julienne Memba.

Face au crime odieux de non-assistance à personne en danger, de surcroît un fragile et innocent bébé qui se noie dans le contenu nauséabond des latrines, et face à la cachotterie qui s'en suivra, les causes du décès de Toumayi sont attribuées à un parent servant de bouc-émissaire, au nom d'une certaine superstition désuète qui perdure malgré l'accroissement du niveau d'instruction de la population et l'influence de la modernité.

Le récit, subdivisé en sept chapitres anonymes, soulève plusieurs thématiques sociétales autour, entre autres, de la femme africaine, du fait religieux, du vivre-ensemble et de la gestion des conflits. Le livre s'oppose à toute forme de charlatanisme ou d'obscurantisme, de méchanceté et de mésententes entre voisins, connaissances et parents appelés normalement à tisser des liens solides d'amitié et de fraternité pour une société plus harmonieuse et inclusive, où il ferait bon vivre pour chacun et pour tous.

« Ecrire pour mieux vivre en société est l'un des leitmotivs qui anime souvent les auteurs africains. Norbert Biembédi Dyondzé s'y inscrit dans la foulée à travers ce récit didactique porteur d'un message fédérateur. Les fresques sociales décrites dans cette nouvelle romancée de 78 pages, publiée à Brazzaville aux éditions Alliance pour le développement de la culture en langue française, présentent par une plume alerte un scénario ambiant à multiples facettes. Des personnages et des lieux imaginaires semblent renvoyer les lecteurs au vécu dans le microcosme subsaharien », a déclaré Aubin Banzouzi.

L'art prosaïque et poétique manié avec dextérité

Faisant la critique de « Toumayi porté disparu », l'écrivain congolais estime que quant au style, l'auteur qui n'est pas à sa première publication manie avec dextérité l'art prosaïque et poétique, avec une omniprésence de dialogues dans le texte. « La vision globale de cette oeuvre laisse transparaître un écrivain humaniste chrétien, soucieux du bien-être de l'homme dans sa diversité et la complexité de sa nature. Ce mélange de genres enrichit ce petit roman savoureux qui se lit d'une seule traite, avec une écriture accessible à tous âges et édifiante. Ce riche petit roman de Norbert Biembédi Dyondzé peut être proposé au programme scolaire national en classe de 6e au collège ou adapté facilement au théâtre tout comme au cinéma », a-t-il renchéri.

Ponctuée par des temps de lecture de quelques séquences du roman, la rencontre littéraire était le moment propice pour le public d'éclairer sa lanterne. Ainsi, plusieurs questions ont été soumises à la table de l'auteur qui n'a pas manqué d'y répondre avec minutie. Celles-ci allaient de la naissance du livre en passant par son contenu jusqu'à sa portée pour les lecteurs.

Pour l'auteur, ce livre est d'une grande portée sociale dans la mesure où il présente le bien-fondé de l'éducation, qu'elle soit familiale, scolaire ou religieuse. Il a, par ailleurs, noté que le roman se destine à tout le monde et il ne faut pas attendre les drames pour conscientiser mais plutôt prévenir en vue de préserver la paix et le vivre-ensemble en société.

« Je remercie l'auditoire pour être venu honorer de sa présence cette rencontre littéraire. Je suis vraiment flatté, d'autant plus que je suis à mon premier livre qui intègre le patrimoine littéraire mondial. Le premier n'étant pas encore été présenté depuis sa parution », s'est réjoui l'auteur, tout en invitant les Congolais à aimer davantage la lecture et les livres.

Né au Congo le 6 juillet 1954 à Mongouma-Baye, dans l'actuelle sous-préfecture de Bouanéla, département de la Likouala, l'auteur de ce livre, Norbert Biembédi Dyondzé, est détenteur d'une licence en langue et littérature françaises. Agent de la fonction publique admis à la retraite, il est rewriter aux Dépêches de Brazzaville et pasteur d'une église de réveil.