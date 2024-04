Congo-Brazzaville: Genre - La gent féminine valorise les acquis de la recherche scientifique

La célébration en différé de la Journée internationale des femmes et filles de science, du 4 au 5 avril à Brazzaville, a été un rendez-vous qui a permis de susciter des vocations au sein de la couche juvénile féminine et de développer la culture scientifique.

Le moment a permis de mettre en lumière la minorité laborieuse que constituent les femmes qui poursuivent les études universitaires dans le domaine scientifique, a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel. Elle a mis un accent aigu sur le triptyque : jeunesse-femme-science. « Jeunesse pour susciter les vocations auprès des jeunes filles. La femme représente un immense potentiel en capital humain. La science étant un moteur de développement d'un pays », a-t-elle expliqué.

La célébration de cette journée n'a pas été faite uniquement de discours. Elle a été également ponctuée par des ateliers pratiques en sciences sociales et humaines ; ingénierie, technologie et sciences exactes pour mieux valoriser les acquis de la recherche des jeunes femmes scientifiques. De même, réduire dans la perspective de mettre fin à la disparité entre les sexes dans le domaine de la science.

« Au Congo, les femmes sont sous-représentées dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et mathématiques avec une portion estimée à 30%. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une femme sur cinq est scientifique professionnelle », a fait savoir la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.

La lutte contre la disparité entre les sexes dans le domaine de la science, la valorisation des acquis des femmes et filles en la matière ne son pas menées par le gouvernement seul. Parmi les partenaires, il y a l'Unesco qui joue sa partition. « L'Unesco s'engage, chaque jour, à défaire les stéréotypes en donnant aux filles une culture et une éducation scientifiques dès l'école primaire et secondaire car l'accès des femmes aux carrières scientifiques se construit en amont dès les premières années de scolarisation », selon la représentante de l'Unicef, Chantal Umutoni, qui a donné lecture du discours de la représentante de l'Unesco, empêchée.

Le 5 avril, à l'issue des ateliers qui marqueront la célébration en différé de la Journée internationale des femmes et filles de science, la communauté savante espère voir croître le nombre de jeunes filles dans les domaines scientifiques où les hommes font la loi jusque-là.