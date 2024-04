Cote d'Ivoire: Pétrole - En visite à Abidjan, le Président italien, Sergio Mattarella visite le" Champ Baleine"

Le Président italien, S.E.M. Sergio Mattarella, accompagné du Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a visité, le jeudi 04 avril 2024 sur la route de Grand-Bassam dans la commune de Port-Bouët, le « champ Baleine », la station de pompage terrestre du groupe ENI. C’était en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, de la fille du Chef d’État italien, Laura Mattarella, des directeurs généraux de ENI Côte d’Ivoire, Nicola Mavilla et de Petroci Holding, Fatoumata Sanogo. Rapportent des sources proches de la Primature ivoirienne.

Le Président italien, en visite d’État depuis le mardi 02 avril, s’est dit satisfait des interventions du groupe ENI en Côte d’Ivoire. Pour lui, la présence de la compagnie italienne en Côte d’Ivoire est le signe de l’excellente coopération entre les deux pays.

Le ministre ivoirien des mines, du Pétrole et de l’énergie, a indiqué que la visite du Président d’Italie en Côte d’Ivoire et singulièrement sur le champ Baleine, site symbole de la montée en puissance de la Côte d’Ivoire dans le cercle des pays producteurs de pétrole, démontre de la profondeur de l’amitié entre la Côte d’Ivoire et l’Italie.

Avec environ 2,5 milliards de barils de pétrole en place et près de 3 300 milliards de pieds cubes de gaz associé, Baleine, la plus grande découverte d’hydrocarbures en Côte d’Ivoire, permet au pays de consolider son rôle sur le marché régional et international de l’énergie.

« Baleine est en exploitation depuis août 2023 pour ce qui concerne la phase 1. Aujourd’hui, ce sont 22 000 barils de pétrole brut qui sont produits et 10 millions de pieds cubes de gaz naturel qui sont livrés au secteur de l’électricité, chaque jour. Avec la phase 2 en cours de réalisation, la production sera portée à 60 000 barils de pétrole et 80 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour d’ici la fin de cette année 2024 », a fait savoir Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Il a également évoqué la découverte majeure du gisement Calao, début mars 2024, sur le bloc CI-205.

Le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly a rappelé au Président d’Italie la volonté du gouvernement ivoirien de voir inscrire au Plan Mattei, la construction en Côte d’Ivoire d’un terminal gazier doté d’unités de regazéification de GNL, ainsi que de capacités de stockage dimensionnées pour sécuriser l’approvisionnement du pays en gaz naturel. « Ces infrastructures sont indispensables pour optimiser l’exploitation du gaz naturel du champ Calao pour la production de l’électricité », a-t-il justifié. Le Dg de ENI CI a relevé la participation du groupe à de nombreux projets de développement durable dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’insertion des jeunes nationaux.