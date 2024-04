Congo-Brazzaville: Musique - Mariusca Moukengue sort « Ilimbi »

« Ilimbi » est le titre du nouvel album de la slameuse congolaise Mariusca Moukengue. Il compte quatorze titres et a fait l'objet d'une conférence de presse, le 30 mars dernier, à Brazzaville. Mot de la langue Yaka-Lali parlée dans le département de la Lékoumou, « Ilimbi » c'est l'homme dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait et surtout la façon dont il se projette à travers le monde.

« Ilimbi est un projet de vie. Projet de vie parce que nous y avons pensé depuis un bon nombre d'années. Mais le moment n'était pas encore venu pour le mettre à votre disposition. Nous avons sorti quatorze titres sur une trentaine composée. C'était difficile de faire le choix des titres à retenir. Nous avons versé dans ce projet la représentation de ce que nous voulons faire passer comme message », a indiqué Mariusca Moukengue.

Et de préciser, « Ilimbi c'est une manière de voir le monde ; c'est comment je cherche l'éternité dans cette vie, comment je cherche ma trace au milieu de tous ces vents, tous ces instants éphémères de la vie, et c'est chacun d'entre nous. Plusieurs thématiques sont abordées dans cet opus. Certaines de manière très crue, d'autres très poétiques, des featuring ».

Par ailleurs, elle a fait savoir que Ilimbi se veut donc être non seulement ce cri de coeur, ce coup de gueule mais surtout un propos que chaque être humain peut s'approprier pour simplement exister. Cet opus véhicule le message de l'audace, du rêve, du risque et cette trace que « nous souhaiterions léguer à la postérité ».

Mariusca Moukengue en sortant Ilimbi ne fait pas un saut définitif dans la musique. Elle ne fait pas de transition non plus. « Je ne pense pas que je vais basculer. Déjà, je n'ai pas la voix qu'il faut. Je suis toujours dans le slam. C'est juste pour mieux pimenter, mieux faire les choses. Et je ne m'autoproclamerai jamais musicienne », a-t-elle expliqué.

Pour l'artiste, la musique n'est qu'un prétexte, même s'il y a de la musicalité dans les textes. La musique instrumentale qui accompagne les mots de chaque chanson, c'est une façon pour elle de donner la volubilité à la déclamation. Elle a fait un featuring avec Nestelia Forest dans Ngo ngwani. « C'est un prétexte stratégique pour atteindre un nouveau public. Il y a aussi des morceaux qui sont un à cappella pour ceux qui préfèrent le slam à cappella et le slam déclamé sur fond musical », a confié l'artiste. Elle indique qu'il y a aussi de la rumba comme dans « Koumba » mais pas dans tous les titres. Pour ce qui est des autres titres, c'est un cocktail de mélodies made in Africa, a-t-elle fait savoir.

Les retombées des tournées de Mariusca Moukengue

« Si je prends la dernière expérience en dehors du Cameroun, le Canada, la Colombie, les retombées sont que nous créons des ponts entre le slam d'ici et le slam d'ailleurs ; entre les artistes du Congo et d'ailleurs mais nous créons aussi des ponts entre notre festival Slamouv et les festivals des autres pays. Parce qu'il y a des activités où on m'invite en tant que slameuse mais aussi en tant que directrice du festival », a-t-elle indiqué. Elle a précisé que pour la Colombie où elle était partie représenter l'Afrique, il était question de faire le pont entre la diaspora africaine vivant dans ce pays et les Africains. Le but c'est de faire que les artistes colombiens aient des concerts en Afrique et au Congo, et ceux du Congo aillent ailleurs.

S'agissant du Canada où elle a été participée au festival Afropolitain, il était question d'une résidence d'écriture. Elle a beaucoup appris en termes d'écriture, de gestion de la scène au côté de Freddy Massamba qui est le directeur artistique de ce festival. « Nous avons aussi trouvé des connexions avec les artistes des autres pays que sont le Cameroun et le Canada. Au Cameroun, par contre, nous avons fait des ponts entre ce pays, la Côte d'Ivoire et le Congo. Ce qui a abouti à la mise en place d'un réseau », a souligné Moukengue qui rappelle que l'objectif c'est de faire briller le drapeau congolais.

Notons que Mariusca Moukengue est comédienne, slameuse, interprète et a déjà plusieurs années de carrière. Elle est aussi nominée ambassadrice de plusieurs marques et championne de l'Unicef pour la cause des enfants. Aujourd'hui, elle compte un nombre important de tournées à travers le monde.