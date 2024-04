Congo-Brazzaville: Hommage à Liyolo - Journée portes ouvertes des Ateliers Bronze passion

En marge de la commémoration des cinq ans de la disparition du sculpteur tenu pour le "maître du bronze congolais" le 13 avril, la fondation à son nom invite les férus de l'art à honorer sa mémoire dans le domaine à Mont Ngafula.

Organisée en deux temps, la journée portes ouvertes débutera par une matinée sur invitation, a dit au Courrier de Kinshasa la directrice de la Fondation Liyolo, Myoto Liyolo. L'hommage réservé cette fois au renommé sculpteur disparu le 1er avril 2019 se fera dans une ambiance plutôt intimiste. Les visites guidées du Domaine Liyolo, point d'orgue de cette première partie du programme, seront précédées par une série d'interventions. L'artiste et son univers seront célébrés à travers les témoignages des Prs Yoka et Ndaywel et la lecture de la journaliste et poétesse Yolande Elebe. Des évocations qui vont appuyer les mots de bienvenue et de circonstance respectifs des proches de l'illustre disparu, sa veuve Friederike Liyolo et sa fille Myoto.

En début d'après-midi, le Domaine Liyolo sera ouvert au public désireux de faire sa découverte ou sa redécouverte. Les trois premières heures, de 14h00 à 17h00, sont consacrées aux visites guidées prévues par groupe de dix personnes, précise-t-on. Le théâtre et le cinéma s'invitent à cet événement qui prévoit aussi des activités pour le jeune public.

En effet, une pièce « sur la vie et la résilience de Liyolo » leur est destinée au moment des visites. Une version pour adulte du même spectacle est prévue à 17h00. Place ensuite au cinéma sous les étoiles à partir de 18h30. Liyolo de Loridon Kabasele va lancer cette dernière partie de la journée portes ouvertes où quatre films sont à l'affiche. La vie est belle, la célèbre réalisation de Mweze Ngangura et Benoît Lamy va clore la soirée après les deux courts métrages Fakwa (2023) et C'est tout ce que j'ai (2021).

Cette programmation diversifiée de la journée portes ouvertes est faite à dessein, a affirmé Myoto Liyolo. Il s'agit d'un événement inaugural inscrit dans un agenda déjà planifié, savoir qu'il va « marquer le début des visites guidées payantes prévues tous les week-ends du mois de mai », a annoncé la directrice de la Fondation Liyolo. Ce, dans la perspective d'assurer au mieux la progressive « transformation du Domaine Liyolo en musée privé et Centre de recherche sur l'art contemporain congolais ».

Il est tout aussi inscrit dans l'ADN de la Fondation qui a pour double leitmotiv « l'excellence artistique, la préservation du patrimoine du sculpteur Alfred Liyolo Limbe M'puanga » tout en veillant sur « la promotion de l'art congolais ». Ainsi, les Ateliers Bronze passion Liyolo et fils, par-delà la sauvegarde de l'héritage du maître, entretiendra la flamme de son savoir-faire à travers les jeunes générations.