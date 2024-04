Congo-Brazzaville: Humour - Une tournée en vue des centres culturels pour promouvoir le stand up

RB comedy club entend organiser, le 6 avril, 4 mai, 1er juin et 6 juillet prochains, à Pointe-Noire, une activité ludique baptisée "La tournée des espaces culturels" afin de promouvoir le stand up.

Les manifestations culturelles auront lieux dans des endroits plus ou moins connus et fréquentés par les amateurs, professionnels, sympathisants et amoureux de l'art ainsi que de la culture congolaise, à savoir le Centre culturel Obosso, l'Espace culturel Yaro, l'Institut français du Congo et l'Espace théâtre à la carte.

La tournée des centres culturels de Pointe-Noire connaîtra la participation des humoristes congolais à l'instar de Kodal, Karl Virel, Duc Bibalou,Tony Vembs, Alvic, Yann Djems, Johny le pasteur, Yves Ngouari, Elvira et comme précieux invité Titus Kosmas, le pionnier du stand-up au Congo.

Plusieurs thèmes seront abordés par les humoristes pontenegrins, en l'occurrence les antivaleurs comme le phénomène récurrent des "Bébés noirs" dans la sous-région, la prolifération des faux pasteurs sans oublier l'épineux et éternel problème de l'infidélité chez les hommes et les femmes.

Cette messe culturelle est organisée par l'humoriste Ray Bouity qui a partcipé au "Parlement du rire" et a été finaliste du concours international d'humour dénommé "Mon premier Montreux", organisé par Grégoire Furrer. Après sa tournée africaine, Ray a décidé de créer un comedy club, une émission télévisée où sont passés plusieurs humoristes congolais et même étrangers. Cette émission est devenue, en quelque sorte, un rendez-vous incontournable de la scène comique congolaise et sous-régionale.

Dans le but de soutenir le stand up en particulier et la culture en général, l'organisateur et tous les humoristes qui participeront à la tournée des centres culturels de Pointe-Noire demandent aux Pontenegrins et Ponténégrines de venir nombreux.