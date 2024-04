Congo-Brazzaville: Le pays et l'Azerbaïdjan posent les bases de leur coopération

A la faveur de la visite officielle de 72 heures qu'a effectuée le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à Bakou, en Azerbaïdjan, les deux parties ont posé les jalons de leurs relations dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables, des mines, des hydrocarbures et de l'environnement.

Dans sa déclaration faite le 4 avril en présence de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, le chef de l'Etat congolais a indiqué que « cette visite qui a posé un jalon prometteur dans la construction de notre avenir commun avait pour but de concrétiser notre ambition de développer des relations de coopération multiformes, solides, durables et exemplaires ».

Les deux parties ont signé une déclaration commune dans laquelle elles ont réaffirmé leur attachement à la charte des Nations unies et au droit international. Elles ont signé un protocole d'intention en matière d'environnement et de développement durable et convenu de co-présider un événement de haut niveau en marge de la COP 29 qui sera organisé à Azerbaïdjan.

Cet événement portera sur les trois bassins forestiers tropicaux d'Amazonie, du Congo et de Bornéo et Mékong. Il connaîtra la présence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres des trois bassins, du secrétaire général des Nations unies, du secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, des partenaires et d'autres personnalités.

Les présidents Denis Sassou N'Guesso et Ilham Aliyev qui assurent respectivement la présidence de la Commission climat du Bassin du Congo et de la COP 29 se sont préoccupés de mobiliser la communauté internationale en faveur de la préservation de l'environnement.

Les deux chefs d'Etat se sont également engagés à promouvoir les liens économiques entre les deux pays dans les secteurs agricole, minier, pétrolier, gazier et des énergies renouvelables. Concernant les hydrocarbures, ils ont souligné l'importance d'un partenariat entre les sociétés pétrolières de leurs pays respectifs (SNPC et Socar).

Les deux côtés ont ainsi convenu de la signature des accords d'assistance technique pour la modernisation de la Congolaise de raffinage et de formation dans les métiers du pétrole et de gaz entre la Société nationale des pétroles du Congo et la Socar.

« Pour ce qui est de l'agriculture, nous avons identifié ce secteur comme un axe prioritaire et essentiel de notre coopération. Nous avons discuté des immenses opportunités de partenariat, notamment dans le secteur agricole où notre potentiel est énorme mais insuffisamment exploité », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso.

Il a aussi énuméré les opportunités qu'offre le Congo pour le développement de l'élevage, de l'aquaculture, de l'industrialisation, de la production des engrais, de la promotion de l'industrie minière et du partenariat public-privé.

Pour lui, le Congo et Azerbaïdjan font face aux défis similaires, notamment la diversification de leurs économies dépendantes des énergies fossiles. « Nous sommes persuadés que notre coopération permettra un échange d'expériences mutuellement bénéfique afin d'atteindre nos objectifs communs », a estimé le chef de l'Etat congolais.