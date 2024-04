Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Début des tractations pour la formation du gouvernement

Après sa nomination en qualité de Premier ministre, Judith Suminwa est vite passée, sans attendre, à l'offensive pour mettre à la disposition des Congolais un gouvernement à la taille des défis à surmonter.

Le nouveau Premier ministre a rencontré, le 3 février, l'informateur Augustin Kabuya avec qui l'échange a porté sur la formation du gouvernement. On n'en sait pas grand chose sur les tractations tant rien n'a filtré de cette entrevue. Mais ce qui est sûr, la nouvelle cheffe du gouvernement est déterminée à publier, dans les meilleurs délais, la liste des membres censés faire partie de son équipe.

Il sied de préciser que le prochain gouvernement sera formé par une coalition majoritaire composée de différents partis et regroupements politiques. Augustin Kabuya, en tant qu'informateur, est appelé à faciliter un accord entre ces membres pour déterminer la composition de la future équipe. Il sera question de veiller à l'équilibre des intérêts des différents acteurs politiques. La composition du gouvernement devra, par ailleurs, tenir compte des alliances, des rivalités et des aspirations de chaque parti pour former un cabinet cohérent et stable. En somme, un processus délicat qui implique des négociations, des compromis et des considérations politiques majeures.

Forts des expériences passées, les Congolais attendent un exécutif avec un effectif réduit qui donnerait les gages d'une gestion efficiente de l'État. C'est le chef de l'État qui, en denier ressort, décidera d'avaliser ou non la mouture qui lui sera présentée. Il a la latitude, au terme de la Constitution, de nommer les ministres et de décider de la répartition des portefeuilles en tenant compte de l'équilibre des forces politiques et des attentes du peuple. En tout état de cause, les Congolais attendent un gouvernement qui sera composé de nouvelles têtes incarnant le changement, dotées de la noble ambition de s'attaquer aux vrais problèmes du pays.