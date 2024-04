Congo-Kinshasa: Dans l'Est de la RDC, l'armée face à une recrudescence de violences attribuées au groupe ADF

Dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), ces derniers jours, plusieurs attaques meurtrières sont attribuées au groupe armé Allied Democratic Forces (ADF), qui a fait allégeance à l'État islamique. « L'ennemi est en train de s'approcher de la ville de Béni », affirme un porte-parole de des Forces armées, ajoutant que, « au sein de ces mouvements terroristes, ils ont enregistré plusieurs morts suite aux opérations conjointes avec l'armée ougandaise ».

Dans l'Est de la RDC, ces derniers jours, plusieurs attaques meurtrières sont attribuées au groupe armé Allied Democratic Forces (ADF). Fin mars, une dizaine de personnes avaient trouvé la mort en périphérie de la ville de Béni, dans le Nord-Kivu.

Le 2 avril, au moins 10 civils ont été tués, toujours dans le territoire de Béni, lors d'une attaque d'un centre de santé à Mangina.

Depuis le début de l'année, on note une recrudescence des violences dans cette partie du pays que les autorités attribuent aux rebelles ADF, groupe armé qui a fait allégeance à l'État islamique. Une augmentation qu'explique le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de l'armée congolaise dans la région.

« L'ennemi est en train de s'approcher de la ville de Béni, affirme-t-il au micro de Paulina Zidi. Au sein de ces mouvements terroristes, ils ont enregistré plusieurs morts suite aux opérations conjointes avec l'armée ougandaise dans la vallée de Mwalika, à l'est de la route nationale numéro 4. Et l'ennemi est en train de migrer vers l'ouest de cette route. C'est pourquoi vous avez des incursions dans le quartier Mavivi et récemment à Mangina, une commune rurale, j'allais dire. L'ennemi est en train de forcer le recrutement auprès de nos jeunes ».

Il ajoute : « Et la deuxième cause de cette incursion, c'est aussi les désordres entretenus par certains jeunes qui se réclament Wazalendo, ils sont visibles dans cette zone depuis un certain temps. Ils appuient malheureusement les ADF avec des munitions. Donc l'atmosphère n'est pas vraiment favorable à l'armée congolaise. »