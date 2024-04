Burkina Faso: SIAO 2024 - 4 000 exposants attendus

La direction générale du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) a initié une rencontre d'informations et de mobilisation des artisans de la région du Centre, le jeudi 4 avril 2024 à Ouagadougou, sur l'organisation de la 17e édition du SIAO, prévue du 25 octobre au 3 novembre prochain.

La 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tiendra, du 25 octobre au 03 novembre 2024 sur le thème : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Pour une organisation réussie, à six mois de l'évènement, la direction générale du SIAO mobilise les artisans, à travers des rencontres d'informations et de sensibilisation.

Ainsi, après les rencontres d'échanges dans 12 régions, tenues entre le 14 et 28 mars dernier, ce fut le tour de celle du Centre d'échanger avec les organisateurs de la fête de l'artisanat africain. « La rencontre d'aujourd'hui marque le couronnement de cette tournée régionale d'informations et s'inscrit dans cette même dynamique de vous présenter la 17e édition du SIAO à l'effet de recueillir vos contributions pour améliorer l'organisation du Salon pour notre bonheur à tous », a indiqué la Directrice générale (DG) du SIAO, Mariam Traoré.

Comme les éditions précédentes, en plus des cérémonies d'ouverture et de clôture, il est prévu des expositions-ventes des produits de l'artisanat africain, des expositions du pavillon de la créativité. A cela s'ajoutent les séminaires et ateliers autour du thème central, des rencontres d'affaires sur l'espace B to B (entre professionnels du métier) et l'organisation de compétitions en vue de primer les meilleurs artisans du Salon.

La journée du pays invité d'honneur, les animations culturelles et artistiques, la gastronomie et la Nuit des artisans méritants (NAM) pour récompenser les lauréats sont aussi au programme de l'édition 2024. Des innovations majeures seront au rendez-vous de cette 17e biennale de l'artisanat africain. Il s'agit de l'opérationnalisation de plusieurs portes d'entrée et de sortie du site, de la mise en place des « points i » dans les pavillons pour centraliser les préoccupations des exposants et orienter les visiteurs, a fait savoir Mme Traoré.

Le e-SIAO (réservation, paiement et attribution des stands en ligne), la création d'un espace dénommé : « Village du pays invité d'honneur » figurent également sur la liste des innovations.

Mobilisation des artisans

Autre nouveauté annoncée, la réalisation d'ateliers vivants en vue d'une meilleure vulgarisation des métiers de l'artisanat. 700 stands, 4 000 exposants, 50 acheteurs et visiteurs professionnels venant des cinq continents, 30 pays participants, 350 000 visiteurs grand public venant de tous les horizons sont les statistiques attendues du SIAO 2024. Pour ce qui est du coût des stands, les exposants individuels de la zone Afrique vont débourser 700 000 F CFA pour les stands climatisés, contre 300 000 F CFA pour les ventilés. Quant aux exposants du reste du monde, les coûts sont de 1 500 000 F CFA et 1 000 000 F CFA respectivement pour les climatisés et les ventilés.

Et pour une meilleure visibilité du Salon, les organisateurs comptent sur la couverture médiatique par au moins 350 journalistes de 50 médias nationaux et internationaux.

Tout en saluant la tenue de ces rencontres d'échanges, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de la région du Centre, Paulin Kaboré, est revenu sur les inscriptions tardives de ses membres. Il a également évoqué la cherté des coûts des stands.

A son tour, la présidente des CMA, Germaine Compaoré, a invité les artisans à se mobiliser comme les autres années pour la réussite de l'édition 2024.

La DG a expliqué que la région du Centre a toujours été la plus représentée aux éditions du SIAO. Pour elle, cela témoigne de la vitalité de son artisanat animé par des acteurs expérimentés et réguliers aux éditions du SIAO.

« Je souhaite donc que vos expériences respectives en termes de participation à ce salon nous soient partagées afin que nous puissions endiguer les difficultés qui ont pu entacher votre pleine participation à ces différentes éditions et surtout de permettre d'insister sur les bonnes pratiques pour un salon à la hauteur de nos attentes », a-t-elle lancé aux participants.

La 16e édition du SIAO a eu lieu du 27 janvier au 5 février 2023 sur le thème : « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations ». L'événement a mobilisé 3 679 exposants venus de 20 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie et 35 acheteurs professionnels venus de 8 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. 360 223 visiteurs grand public venus de 34 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe ont été enregistrés. Aussi, 702 stands ont été attribués aux exposants. 697 journalistes relevant de 76 médias nationaux et internationaux venus de 8 pays d'Afrique et d'Europe ont été témoins de l'édition passée.