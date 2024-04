Burkina Faso: Protection sociale - La Banque mondiale et le Burkina accordent leurs violons

Le Secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale (SP-CNPS) a organisé, le jeudi 4 avril 2024 à Ouagadougou, une rencontre d'échanges avec les acteurs de la Banque mondiale.

La représentation de la Banque mondiale (BM) au Burkina Faso a, depuis plus d'une dizaine d'années contribué à la promotion de la protection sociale au pays des Hommes intègres. On note à cet effet, la mise en oeuvre du projet filets sociaux "Burkin Naong Saya", l'appui à l'élaboration du Programme national d'appui à l'autonomisation des ménages pauvres vulnérables (PAMPV) et le démarrage du processus de mise en place du Registre sociale unique (RSU).

C'est dans ce cadre que le Secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale (SP-CNPS) a tenu une rencontre d'échanges avec les responsables de la Banque mondiale, le jeudi 4 avril 2024 à Ouagadougou, pour définir des priorités en matière de protection sociale pour le pays. D'après le secrétaire permanent du conseil national de la protection sociale, Amédée Bamouni, la BM est en train de préparer une nouvelle opération au titre du Burkina.

Et, c'est pour cela que l'Etat burkinabè a défini des priorités sur lesquelles l'institution financière internationale veut s'aligner pour accompagner le développement du système de protection sociale à son sein. Au titre de ces priorités, M. Bamouni a cité la finalisation et l'adoption de l'avant-projet de lois portant cadre général de la protection sociale, l'opérationnalisation et le déploiement de RSU, l'opérationnalisation du Programme national d'appui à l'autonomisation des ménages pauvres vulnérables (PAMPV)...

En plus de cela, le secrétaire permanent a laissé entendre qu'il y a l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Au sujet de l'assurance chômage, il a confié qu'en tant que système de mitigations de la vulnérabilité des travailleurs, elle doit déployer des systèmes de sécurité sociale. D'où le souhait de M. Bamouni de l'installation d'un système d'information de gestion des données de la protection sociale.

Le directeur de cabinet du Premier ministre, Ferdinand Ouédraogo a affirmé qu'aujourd'hui, l'Etat a défini 10 priorités et parmi ces priorités, il y a l'adoption de l'avant-projet de loi sur la protection sociale, le développement d'un système d'information pour la protection sociale et aussi l'assurance chômage. «Cette rencontre a pour but d'harmoniser les compréhensions sur les priorités en matière de protection sociale au Burkina », a-t-il annoncé.

De son avis, plusieurs institutions contribuent à renforcer la protection sociale et la BM est l'un des partenaires les plus importants en matière de prise en charge de ces questions. Selon le directeur de cabinet, la nouvelle forme de coopération veut que les Etats définissent leurs priorités avant tout accompagnement. «Avant la présente, nous avons convié une première réunion ce matin avec les différents départements ministériels pour échanger sur ces priorités et nous nous sommes entendus sur ses 10 priorités », a-t-il fait savoir. Pour cette deuxième rencontre avec les acteurs de la BM, les échanges vont porter sur ces dix priorités en matière de protection sociale.