Gabon: Les excuses du Conseil National de la Jeunesse au ministre André Jacques Augand

Le Bureau du Conseil National de la Jeunesse du Gabon a animé un point de presse ce jeudi 04 avril 2024 à Libreville. Un point de presse au cours duquel, son Premier Conseiller, Hélène Samuela Ndayelet Awayogo, a non seulement présenté les excuses au membre du gouvernement de la Transition, mais a mis en lumière, la situation confuse suite aux propos tenus par certains membres des conseils provinciaux dans une vidéo devenue virale, le 3 avril 2024 au cabinet du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts.

Les membres du Conseil National de la Jeunesse du Gabon ont tenu à rétablir la vérité suite aux propos tenus par certains membres des conseils provinciaux. C'est par la voix de son Premier Conseiller, Hélène Samuela Ndayelet Awayogo, que les excuses ont été présentées au ministre : "nous, Bureau National du Conseil National de la Jeunesse, Président des Conseils Provinciaux de la Jeunesse et autres responsables ayant pris part au Grand Rendez-vous de la Jeunesse Gabonaise, tenons à formuler ici et publiquement nos excuses les plus sincères à Monsieur le Ministre qui oeuvre énormément pour la cause de la jeunesse gabonaise en général, et du Conseil National de la Jeunesse en particulier".

Tout en formulant, au nom du Bureau du Conseil, des présidents des Conseils provinciaux et de tous les responsables ayant pris part au Grand Rendez-vous de la Jeunesse Gabonaise, leurs excuses les plus sincères au Ministre André Jacques Augand, le Bureau a tenu à apporter des précisions :

"Concernant la gestion des délégations, ces dernières ont été invitées à Libreville par le Président du Conseil National de la Jeunesse via la correspondance n°0111CNJG/CAB-PDT datant du 20 mars 2024. Une fois à la Libreville, les commodités de transport, de restauration et d'hébergement

n'étaient pas au rendez-vous, au regard de l'absence de budget. Logés dans des hôtels, les responsables des ces établissements ont, quelques jours après, brandi la menace d'expulser plusieurs délégations venues de différentes provinces du pays. C'est grâce à l'intervention de Monsieur le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, que le calme est revenu au sein de ces établissements qui ont ainsi continué à assurer l'hébergement et la restauration des jeunes admis dans leurs hôtels".

Aussi, le Bureau a t-il éclairer les uns et les autres sur la fameuse somme des 486 millions de francs cfa mentionnée par un des jeunes en colère. "Pour ce qui est de la somme de 486 millions mentionnés dans la vidéo, il faut noter que la somme exacte s'élève en réalité à 468 millions de francs CFA correspondant au budget de l'organisation de cette rencontre de la jeunesse gabonaise. Jusque dans la journée d'hier mercredi 3 avril 2024, cette somme n'était toujours pas disponible. C'est à 21h30 que la première partie du budget, soit la somme de 150 000 000 de FCFA a été positionnée sur le compte du Ministère et géré par l'agent comptable qui lui, est habilité à payer sur présentation de factures".

Dans la suite de ses propos, le Premier Conseiller a indiqué que "Les 23 000 000 de FCFA décaissés par l'agent comptable correspondent aux factures présentées par différentes délégations, dont 20. 000 000 FCFA pour l'hébergement, et 3.785.200 FCFA pour le transport aller-retour des délégations.

Le reste des 150. 000 000 de FCFA, toujours disponibles sur le compte du Ministère au trésor, est destiné à payer le reste des factures fournies par les prestataires. La procédure comptable voulant que les fournisseurs dont les factures ont été authentifiées se fassent payer directement au trésor, sous le contrôle de l'agent comptable.

A ce jour, le Ministère ne détient pas une caisse dans laquelle seraient mobilisés les fonds du Grand Rendez-vous de la Jeunesse Gabonaise".

En conclusion, en plus des excuses présentées au ministre, le Bureau du Conseil a tenu à rassurer de nombreux parents restés dans l'arrière-pays et angoissés par les informations publiées sur les réseaux sociaux, que les responsables des hôtels ont reçu leurs paiements depuis hier mercredi 3 avril 2024 aux environs de 23h, et que la situation est rentrée dans l'ordre.