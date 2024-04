Madagascar: Arnaud Guillois - «Poursuivre et accélérer les investissements au profit d'Antananarivo»

Continuer une coopération de longue durée. C'est l'objectif de la rencontre entre Arnaud Guillois et Richard Ramanambitana hier à Analakely. Les problématiques de la CUA ont aussi été abordées lors de la rencontre.

Exemplaire. C'est la qualification professionnelle d'Arnaud Guillois, ambassadeur de France, de la coopération entre son pays et la commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Hier, lors d'une visite de courtoisie auprès de Richard Ramanambitana, président de la délégation spéciale de la capitale à Analakely, cette coopération a été au centre des discussions. Le diplomate français annonce avoir passé en revue avec le PDS toutes les coopérations entre l'hexagone, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement (AFD), et la capitale. Il a entre-temps tenu à affirmer avoir déclaré la volonté de son pays de poursuivre et d'accélérer les investissements pour Antananarivo. «J'ai indiqué à Monsieur le PDS que nous souhaitons poursuivre ces investissements et même les accélérer au bénéfice d'Antananarivo», s'exclame-t-il. Le diplomate a été accompagné par les responsables de l'AFD.

Les problèmes de la capitale, dont les problèmes d'assainissement, de mobilité urbaine, et culturels, ont aussi été discutés lors de cette rencontre. Sur ces points, les projets en cours pour résoudre les problèmes vont continuer, tels que le Projet intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA) ou encore le projet «Lalankely». Des projets qui existent depuis plusieurs années, témoins de la qualité de la coopération selon Arnaud Guillois. Ce dernier se trouve être le premier ambassadeur reçu par le PDS depuis son arrivée à ce poste.

%

De son côté, Richard Ramanambitana précise que la commune est aussi prête à poursuivre la coopération et annonce aussi la volonté de sa collectivité.

Mobilité urbaine

Cette fois-ci, la France va se pencher un peu plus sur la résolution du problème de mobilité urbaine. À cet effet, un forum sera bientôt organisé conjointement par la CUA et l'AFD sur cette problématique. La résolution de ce problème est actuellement au centre des actions françaises à Madagascar, à en croire les dires de l'ambassadeur. Dans toutes les grandes villes de l'île et spécifiquement dans la capitale, la mobilité urbaine reste un mal qui continue à gagner du terrain. Arnaud Guillois prend l'exemple de la construction de la rocade, il y a quelques années, comme l'une des solutions déjà proposées. Cependant, aucun détail sur la suite des travaux n'a été donné par les deux parties.

Malgré qu'il ne lui reste plus que quelques mois à la tête de la commune, Richard Ramanambitana déclare que l'exécution des projets avec l'AFD se fera le plus rapidement possible afin de satisfaire les besoins de la population. Il met également l'accent sur la coopération avec l'Agence Française de Développement sur l'aspect culturel. Un projet axé sur la conservation du patrimoine est aussi en gestation actuellement. À la fin de la rencontre, le président de la délégation spéciale s'est réjoui d'avoir un partenaire comme la France pour la réalisation de nombreux projets.