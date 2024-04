Madagascar: Javier Mantecon - 'Le Flamenco s'inspire de tous les arts'

interview

Actuellement, Madagascar célèbre la 6e semaine du Flamenco en présence du chanteur espagnol Raúl Rodriguez, de Cristian de Moret et du peintre Patricio Hidalgo, accompagnés de leur manager Javier Mantecon à l'AFT Andavamamba et à l'IFM Analakely.

Qu'est-ce que le Flamenco et comment évolue-t-il ?

Le Flamenco, ancré dans la tradition espagnole, est une forme d'expression artistique où ses trois piliers sont le chant, la danse et la guitare. Toutefois, alors que le monde change, le Flamenco évolue également, intégrant une variété de styles artistiques tels que le rock, l'électronique, le Hip-hop, et même la peinture. Cette flexibilité permet au Flamenco de se mêler harmonieusement à n'importe quel genre artistique, donnant naissance à des créations uniques et inspirantes.

Peut-on jouer du Flamenco avec n'importe quel instrument ?

Le Flamenco s'est modernisé au fil du temps, accueillant tous les instruments du monde. Raúl Rodriguez, par exemple, a créé son propre instrument, le "Tres". La fusion du Flamenco avec d'autres genres musicaux et artistiques est non seulement possible, mais encouragée, ouvrant de nouvelles voies d'expression et d'exploration artistique. Le Flamenco s'inspire de tous les arts.

Quels sont les objectifs de cette semaine du Flamenco à Madagascar ?

La semaine du Flamenco à Madagascar vise à partager cette expression unique avec le public malgache et international, tout en présentant l'histoire et la richesse culturelle de l'Espagne. Pour nous, il s'agit non seulement de faire découvrir et aimer la culture espagnole aux Malgaches, mais aussi de créer des ponts entre les cultures en intégrant le Flamenco à la scène artistique locale.

Comment se déroulera le spectacle à l'IFM ce soir ?

Le spectacle de ce soir à l'IFM à 19 heures promet une expérience artistique immersive. Cette représentation se distingue de celle d'hier à l'AFT. Les chanteurs interpréteront le Flamenco avec une touche de rock, tandis que Patricio Hidalgo peindra en direct sur scène, ajoutant ainsi une dimension visuelle fascinante à la performance. Il s'agira d'un spectacle où musique et peinture s'entrelacent pour offrir une expérience sensorielle véritablement unique.

Envisagez-vous de collaborer avec des artistes malgaches ?

Raúl Rodriguez a déjà établi des liens avec des artistes malgaches lors de sa résidence avec Rajery en 2019. Cette collaboration avec Rajery se poursuivra avec la création d'un single impliquant les artistes de la 6e semaine du Flamenco, témoignant de l'engagement à construire des ponts culturels durables entre Madagascar et l'Espagne. Merci à l'ambassade d'Espagne et au consulat honoraire d'Espagne à Madagascar pour leur soutien dans cette aventure artistique enrichissante ainsi qu'à tous nos partenaires.