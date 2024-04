Madagascar: Sinistre national - Des vivres à acheminer vers le Nord

Cent cinquante tonnes de vivres seront acheminées vers le Nord et le Nord-est. Ces aides partiront vers les zones sinistrées dès ce jour, accompagnées d'autres aides offertes par les partenaires, selon le général Elack Andriakaja, directeur général du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). C'était hier, lors de la cérémonie de décoration du directeur général du BNGRC par l'ambassadeur de la France à Madagascar, ainsi que lors de la signature de la convention entre le ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France, à Antanimora. «L'acheminement de vivres auprès des sinistrés est le plus urgent. Nous prévoyons de fournir suffisamment de nourriture pour les dix à quinze prochains jours, afin d'aider les sinistrés à se relever», a déclaré le général Elack Andriakaja.

Bien que le niveau de l'eau ait diminué et que la totalité des quatre-vingt-neuf mille sinistrés ne soient plus dans les sites d'hébergement, plusieurs sinistrés n'ont pas encore pu sortir la tête de l'eau. «Beaucoup de ménages sont à court de nourriture. Dans deux ou trois jours, il ne leur restera plus rien», affirme le maire de Marivorahona, Jean Eudes Jaosoa.

L'état de sinistre national a été déclaré en Conseil des ministres mercredi. Les dégâts laissés par le cyclone Gamane ont dépassé la capacité de réponse de l'État. Cette déclaration de sinistre national permettra de mobiliser les aides internationales pour soutenir les victimes et reconstruire les infrastructures détruites par le cyclone.