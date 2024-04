Madagascar: Antananarivo / Mahajanga - Possibilité d'un vol quotidien

Dans le cadre d'une perspective de développement positive, une rencontre s'est déroulée mercredi dernier au bloc administratif à Ampisikina, entre le représentant de la compagnie aérienne Madagascar Airlines, Ibonia Randrianarisoa, Soavololona Lova Nomena représentante de Madagascar Airlines à Mahajanga, ainsi que le président de l'Office régional du tourisme Boeny (ORTB) dirigé par Niriniaina Eric Razafimaitra et le directeur exécutif de l'ORTB, Andriatahiana Mahafahana, avec le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga.

Le but de cette rencontre était de discuter de l'augmentation de la fréquence des vols entre Mahajanga et Antananarivo.

« Les deux objectifs de cette visite sont de déterminer des améliorations internes de l'agence et de discuter des visions à fixer et les préparer avec les opérateurs touristiques. La compagnie aérienne envisage d'augmenter la fréquence des vols de quatre à sept jours par semaine d'ici le mois de septembre et travaille à étendre sa flotte pour atteindre une disponibilité 7 jours sur 7. Le nombre des appareils ATR en activité à Mahajanga sera doublé au troisième trimestre de cette année. Leur nombre passera à six au début de l'année 2025, pour améliorer le nombre de vols vers Mahajanga. Il est possible d'effectuer quatre vols par semaine dans un premier temps et cela atteindra sept en 2025 », a expliqué Ibonia Randrianarisoa.

« Ce projet vise à renforcer la liaison entre Mahajanga et Antananarivo, nécessitant une collaboration étroite entre les autorités locales et l'ORTB. La régularisation toute l'année du vol Mahajanga - Nosy Be a été soulignée pour promouvoir la destination. "Il faudrait aussi revoir les vols entre Mahajanga et Nosy Be. Nous avons de nombreux services touristiques et certains ne sont pas très connus. Nous les exposons sur le site touristique www.karibo-majunga.com », a déclaré le directeur exécutif de l'ORTB, Andriatahiana Mahafahana.

« La région est un partenaire proche de l'ORTB car le tourisme figure parmi nos priorités et est inclus dans le programme de développement de la région. Le souhait est d'avoir un vol par jour car il permet d'attirer les touristes et facilite le déplacement des hommes d'affaires et opérateurs. Les vols entre Mahajanga, Comores et Mayotte devraient également être revus », a exhorté le gouverneur.