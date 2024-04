Madagascar: Iftar de la fraternité - Rajoelina se présente en rassembleur

Solidarité, fraternité. Ces mots ont été accentués dans les discours des orateurs durant l'Iftar de la fraternité, organisé par l'association des musulmans de Madagascar, au Radisson Blu, Ambodivona, hier.

L'Iftar marque la rupture de jeûne durant le ramadan. «Il marque aussi la fraternité, la solidarité et le partage», explique Sheikh Abdoul Hady, président de ladite association. Il ajoute, «c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser l'Iftar de la fraternité, en y invitant des hauts responsables étatiques et des diplomates». Il souligne, justement, que «c'est la première fois qu'un président de la République prend part à l'Iftar de la fraternité».

Andry Rajoelina, président de la République, a en effet, répondu à l'invitation de l'association des musulmans de Madagascar. À l'entendre, il s'agit d'une manière de démontrer que son rôle est aussi de rassembler tous les Malgaches, sans distinction d'origine ou de religion. «(...) Je suis ici pour marquer l'unité de tous les Malgaches. Unir tout le monde, qu'il soit chrétien ou musulman. Ce qui nous rassemble ici, c'est Madagascar, notre pays», sont les mots du locataire d'Iavoloha, dans une brève allocution, hier, à Ambodivona.

Vivre ensemble

Cet esprit d'unité et rassembleur que le chef de l'État a voulu marquer, hier, a également été accentué dans la disposition des places. Des membres du gouvernement, des diplomates et des dignitaires religieux ont été conviés à l'événement d'hier. Aussi, Andry Rajoelina a partagé la table avec le président de l'association des musulmans de Madagascar, mais aussi, avec monseigneur Tomasz Grysa, nonce apostolique, et le père Pedro Opeka.

«L'amour de son prochain est commun à toutes les religions. Et le message fort de tous ceux qui ont pris la parole est la solidarité. (...) Nous partageons les mêmes valeurs de l'entraide, de la solidarité, de l'empathie envers les autres, en particulier les plus vulnérables. Ces valeurs résonnent profondément dans nos coeurs. Et c'est cette fraternité qui nous réunit ici, ce soir», ajoute ainsi le président de la République.

Dans sa prise de parole, le locataire d'Iavoloha s'est, par ailleurs, adressé spécialement aux musulmans de Madagascar. «Ma présence parmi vous témoigne de ma solidarité avec toute la communauté musulmane en ces temps de réjouissances. (...) La communauté musulmane est active et présente dans la société malgache. Aujourd'hui, elle compte entre 10 et 13% de la population. Et c'est ainsi que je vous remercie pour toutes les actions entreprises par la communauté», déclare-t-il alors.

«(...) Il faut vivre en harmonie. Aussi, j'aimerais que vous sachiez qu'ici, à Madagascar, nous sommes frères», soutient également le président Rajoelina. Il affirme que depuis le début de son premier mandat, il s'est appliqué à annihiler tous les obstacles «au vivre ensemble, au vivre dans l'harmonie». Il cite, notamment, la lutte contre les enlèvements en zone urbaine, dont ont été essentiellement victimes les personnes de confession musulmane d'origine indienne.