Afrique: Stade berea / Homologation - L'évaluation de l'inspecteur de la CAF sera cruciale

L'émissaire de la Confédération africaine de football (Caf), le Namibien Josua Andries Hoebeb, est dans nos murs depuis hier. Il est en mission dans la capitale malgache pendant deux jours pour évaluer le stade Barea Mahamasina en vue de son homologation. Ce responsable de l'instance africaine va également visiter d'autres infrastructures outre l'évaluation de la mise aux normes du stade pour pouvoir accueillir des matchs internationaux officiels.

Dès son arrivée hier après-midi, le représentant de la Caf a effectué la visite rapide du stade Barea, ainsi que trois hôpitaux aux alentours à savoir Befelatànana, HJRA et la clinique d'Anosibe. Il a déjà aussi inspecté hier l'aéroport international d'Ivato. Sa deuxième journée, ce vendredi, sera très chargée car il va inspecter dans la matinée le stade où vingt recommandations de remise aux normes sont exigées dans le rapport de l'inspection en 2021. L'émissaire de l'instance africaine de football observera tout ce qui concerne le stade, les gradins, les tribunes, les issues de secours et portes de sortie, les rampes pour les personnes handicapées, les clôtures de séparation du gradin aux tribunes et celles séparant les tribunes des VIP au public, etc.

Suspense

Dans l'après-midi, il visitera les terrains d'entraînement dont l'annexe du stade Barea et l'Elgeco Plus Stadium au By Pass. Ce soir, il retournera vérifier les projecteurs d'éclairage du terrain.

Samedi matin, il va visiter quatre hôtels de la capitale à savoir le Carlton à Anosy, Radisson à Ambodivona, Ibis à Ankorondrano et Novotel à Ivandry. Le stade Barea ne figurait pas dans la liste des cinquante-quatre homologués par la Fifa et la Caf, publiée avant la première journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, en début novembre. L'homologation n'a pas encore été exigée lors du tournoi amical dans le cadre de la fenêtre Fifa en février. Cet émissaire de la Caf quittera Madagascar samedi après-midi et dressera son rapport qu'il enverra directement à la Caf.

Le suspense se poursuit en attendant l'homologation définitive du stade Barea. Dans deux mois, Madagascar devrait recevoir les troisième et quatrième journées des éliminatoires au Mondial, programmées en début juin respectivement contre les Comores et le Mali. Les inspecteurs de la Caf sont, depuis quelques jours, en tournée d'évaluation dans toute l'Afrique.

Des responsables de l'instance internationale viennent d'évaluer le stade au Soudan du Sud. « C'est un petit stade d'environ douze mille places mais aux normes », confie Nicolas Dupuis, l'ancien sélectionneur des Barea qui est, depuis quelques mois, à la tête de la sélection sud-soudanaise. Son équipe est qualifiée pour le prochain tour qualificatif à la Can 2025 au Maroc.