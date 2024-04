Madagascar: Recherches - Les inventions à mettre en valeur

Une opportunité pour les jeunes talents et pour le monde de la recherche. Les projets innovants et les potentielles offres de collaborations entre inventeurs et chercheurs seront au rendez-vous en octobre prochain à l'université d'Antananarivo pour le forum national des innovations et des inventions. Il s'agit de la première édition de cet événement d'envergure nationale.

Ainsi, pour la première fois, à l'image des expositions universelles et des olympiades organisées à l'étranger, les talents malgaches en termes d'inventions et d'innovations seront exposés au pays. Ils seront mis en valeur au sein même de l'université d'Antananarivo. Selon les organisateurs de cette rencontre, l'objectif du forum est de mettre en relation les acteurs de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Un esprit qui, dans sa conception, vise surtout à valoriser les recherches au sein des universités afin qu'elles puissent contribuer à l'économie nationale et à l'entrepreneuriat.

Comme il s'agit également d'un «forum», il y aura un espace de discussion publique où l'assistance sera très large ; on s'attend à l'arrivée de milliers de personnes venues des quatre coins de l'île. D'ailleurs, les organisateurs ont envisagé le fait que de cet événement puisse découler la création d'une plateforme où les entrepreneurs et les promoteurs des inventions puissent se rencontrer. Des universitaires, ingénieurs, designers, techniciens et informaticiens seront alors de la partie, à la rencontre des petites entreprises, des investisseurs privés et des associations d'innovation. Les thèmes abordés lors de cette rencontre englobent tous les pans de l'évolution technologique et technique actuelle. Cela va de l'intelligence artificielle et la robotique, en passant par la transition énergétique et l'éducation numérique. Des enjeux qui sont liés de près aux défis de développement durable auxquels doit faire face la Grande île.