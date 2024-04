Madagascar: Athlétisme - Félix Tovondrainy meurt noyé

L'athlétisme malgache est en deuil. Félix Tovondrainy, athlète malvoyant et spécialiste de la distance de 100m, a été retrouvé mort à 15 km de son lieu de noyade mercredi après trois jours de recherche dans un lieu dénommé Belitsaka à Toliara.

« Félix Tovondrainy et quatre de ses amis se sont donné rendez-vous pour se baigner la journée du lundi de Pâques, accompagnés d'un guide du centre. Alors que ses amis n'ont pas osé s'éloigner trop de la rive, Félix Tovondrainy, avec son air courageux, a décidé de nager plus loin. Malheureusement, avec le changement de la mer et des fortes houles, il s'est noyé. Initialement, ses amis ont pensé qu'il plaisantait, mais lorsqu'il a appelé à l'aide, ils ont réalisé la gravité de la situation. Malheureusement, malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu le sauver », confie Ghislain Laiharovelo, Directeur technique national de Madagascar Paralympic Committee (MPC).

Après trois jours de recherche sur le littoral, avec l'aide des riverains de la mer, son cadavre a été retrouvé à plus de 15 km de son lieu de noyade, selon l'explication de Morel Tsivoa Mahasolo, président de Madagascar Paralympic Committee.

Félix Tovondrainy est un athlète qui a de l'avenir en paralympique. Issu du club Atsimo-Andrefana, après deux années de pratique de l'athlétisme, il a remporté le titre de champion de Madagascar seulement à l'âge de 19 ans en 2022, dans un temps de 13"12. Âgé de 21 ans, bosseur et à l'écoute de son entraîneur, il n'a cessé de progresser dans son épreuve de prédilection. Il a été présélectionné pour les JIOI 2023 et il a été sélectionné pour défendre les couleurs de Madagascar.

En finale de la course de 100m aux JIOI 2023, malgré un départ raté de Félix Tovondrainy, il a réussi à redresser la barre et à mi-parcours de la distance, il a surclassé tous ses concurrents pour ramener la médaille d'or à Madagascar dans un temps de 12"05. C'était sa première compétition internationale sur une piste en tartan. Le DTN de MPC souhaite qu'une décoration à titre posthume lui soit attribuée.

« Ce qui le distingue, c'est sa force et sa détermination. C'est quelqu'un qui adore plaisanter avec ses camarades. Avec sa marge de progression, Madagascar Paralympic Committee a déjà préparé Félix Tovondrainy à participer aux J.O de Paris 2024. Durant les JIOI 2023 à la maison, les autres îles, surtout Maurice, lui ont rendu hommage en prédisant qu'il avait de l'avenir et pourrait aller très loin, vu son jeune âge. Mais le sort en a décidé autrement. Le MPC a perdu son meilleur athlète et c'est un jour triste pour Madagascar Paralympic Committee. En tant que Malgache, nous sommes de tout coeur avec sa famille », explique Morel Tsivoa Mahasolo.