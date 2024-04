Afrique: Barea / Classement Fifa - Madagascar stagne à la 109e place

Les résultats des Barea lors des matchs amicaux en février n'ont apporté aucune amélioration au nouveau classement Fifa, actualisé hier.

Après les deux matchs amicaux contre le Burundi (1-0) et le Rwanda (0-2), dans le cadre de la fenêtre Fifa, fin février, le classement des Barea demeure inchangé. La Fifa a publié hier le nouveau classement mondial actualisé des équipes nationales masculines. Madagascar stagne à la 109e place, après les trois dernières publications en date du 15 février, du 21 décembre 2023 et du 30 novembre. Lors des deux précédentes publications, la Grande île occupait le 108e rang le 26 octobre et le 21 septembre.

Quatre des cinq nations dans le groupe de Madagascar aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont pu grimper de quelques marches. Le Mali, le pays le mieux classé du groupe, monte de trois marches et se trouve au 44e rang. Les Comores occupent, quant à eux, la 117e place (+4), devant la République centrafricaine au 128e rang (+1). Et le Tchad a pour sa part fait un grand saut de cinq marches et se trouve à la 176e place. Seul le Ghana perd une place et descend au 68e rang. Les sélections dans le groupe de Madagascar ont ainsi fait preuve de progression ces derniers mois en matchs amicaux. Les Barea occupent la troisième place après les deux premières journées des éliminatoires au Mondial, crédités de 3 points. La Grande île a enregistré une défaite d'entrée contre le Ghana et une victoire de 3 à 0 face au Tchad, en novembre.

Chamboulement

Les Coelacanthes comoriens se hissent en pole position avec six points après leurs deux belles victoires à domicile, et les Aigles maliens occupent la place de dauphin, avec 4 unités. Madagascar recevra en début juin les Comores, comptant pour la troisième journée qualificative au Mondial tandis que le match contre le Mali aura lieu quelques jours plus tard, toujours à domicile. Outre les Comores dans la région de l'océan Indien, Maurice, qui rate le ticket pour le prochain tour qualificatif à la Can, dégringole de six places (183e), contrairement aux Seychelles qui gagnent deux unités (197e).

Dans le continent africain, l'inamovible leader, le Maroc, perd une place et se contente du 13e rang. Il est suivi du Sénégal (17e), du Nigéria (30e), de l'Égypte (37e) et de la Côte d'Ivoire (38e). Un petit chamboulement est aussi constaté dans le top 10 mondial. L'Argentine conserve le fauteuil de leader devant la France. La Belgique grimpe d'une marche et se hisse à la 3e place devant l'Angleterre qui vient de descendre d'une marche, et le Brésil se place au cinquième rang mondial. Le Portugal se trouve à la sixième place, devant les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et la Croatie.