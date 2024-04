Madagascar: Décision communale - La direction des marchés reprise par la CUA

« Avant de prendre cette décision, le PDS d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, a effectué une comparaison des faits. Il a réuni tous les acteurs du marché comme les délégués des marchés, les représentants des vendeurs et les employés de la commune », raconte Marcellin Randrianambinina, directeur des Marchés, le jeudi 4 avril.

Une analyse et une vérification des recettes communales ont été effectuées. Des recettes qui devraient être une source de revenus pour la commune, des fonds qui contribuent au développement communal. Le directeur des Marchés a précisé que des résultats palpables ont été observés après la prise de cette décision, comme le fait d'avoir pu régler les salaires des employés de la commune dans les délais convenables. D'autres bons résultats incluent l'expression des vendeurs sur le fait que la direction des marchés doive revenir à la commune, pour qu'ils puissent avoir confiance que les patentes seront bien versées dans la caisse communale.

Nouvelle organisation

Selon le directeur des Marchés, la direction du marché par la SMGD était une décision communale et non pas un arrêté. Et le nouveau PDS a pris cette décision de la même manière. Après cela, la recette des marchés versée à la caisse communale a triplé. Il a précisé que « la commune se base sur les bénéfices de tout le monde et non d'une seule société. » Pour le moment, le paiement des patentes via les cartes biométriques s'estompe. Il faut attendre une nouvelle organisation. Et cela dépend pour l'instant de la décision communale. Environ 35% des vendeurs paient leurs patentes via les cartes biométriques. Rappelons que les vendeurs d'Ambodin'Isotry se sont manifestés suite à cette décision le mardi 26 mars.