Madagascar: Projet de développement - Le partenariat public-privé à renforcer

Un comité national du partenariat public-privé sera mis en place. Sa création permettra à l'État et au secteur privé de concrétiser le second axe de la Politique générale de l'État.

Les acteurs des secteurs public et privé se serrent les coudes. En vue de maximiser les politiques publiques et de dynamiser l'économie, les deux parties avancent vers la mise en place d'une plateforme de gestion des Partenariats publics-privés (PPP). Hier, les membres du gouvernement ainsi que les groupements du secteur privé se sont réunis au Novotel Alarobia. Il s'agit de la réunion du comité national du partenariat public-privé.

Les parties prenantes se sont accordées sur le fait qu'un secteur privé solide et un État tenace dans la concrétisation du développement économique et de la création d'emplois sont les moteurs du développement. Ainsi, l'État qui envisage dans sa politique générale de faire de l'industrialisation et de la transformation économique son cheval de bataille peut voir dans le secteur privé un partenaire de choix, à ne pas perdre de vue.

Pour tirer parti des politiques publiques et notamment la Politique générale de l'État, il faut pourtant que les violons s'accordent de part et d'autre et que les dialogues entre les deux parties se poursuivent dans un cadre formel et pérenne. C'est ce qu'explique Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des finances : « Le partenariat public-privé est un outil incontournable pour développer un pays », affirme-t-elle.

Le Grand Argentier poursuit en soulignant le fait que « la Grande île dispose déjà de cet instrument efficace, toutefois, nous chancelons encore dans son utilisation, parce que les structures censées gérer le partenariat public-privé ne sont pas encore toutes en place », concède-t-elle, lors d'un point de presse. Les dialogues publics-privés ont d'ailleurs été entamés dans cet esprit. Il s'agit d'un processus de collaboration inclusif visant à réformer la gouvernance et le climat des affaires.

Des démarches pour renforcer le dialogue entre les deux parties prenantes ont déjà été entamées. Les priorités ont d'ailleurs été esquissées en amont avec la « réforme et l'inclusivité » comme fer de lance. Le DPP est également une plateforme qui sert d'instance de décision et d'orientation des relations entre le secteur privé et l'État.

Pacte sur l'industrialisation

Cette coopération étroite entre les deux parties a tenu ses promesses, avec la récente signature du pacte sur l'industrialisation. Témoignant d'une volonté commune à avancer vers le développement économique du pays ainsi que son industrialisation. Pour les partenariats publics-privés, ils ont également fait leurs preuves. Des infrastructures comme Ravinala Airports sont par exemple les fruits de cette collaboration. De nouveaux projets sont également en cours de réalisation, à l'exemple des projets de centrale hydroélectrique de Sahofika et de Volobe qui sont inscrits dans ce processus. Plusieurs secteurs sont définis comme étant prioritaires. Ils vont de l'industrialisation à l'énergie en passant par la logistique.