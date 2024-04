Maroc: Dynamisation des échanges économiques franco-marocains

Paris donne son feu vert pour des investissements français au Sahara marocain

Rabat et Paris mettent le turbo dans leurs relations. En effet, après la première visite du chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné à Rabat en février dernier durant laquelle il s'est entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourita et qui avait pour but de relancer les relations entre les deux pays après une période de froid, c'est le ministre délégué en charge du Commerce extérieur Franck Riester qui effectue actuellement une visite au Maroc qui prendra fin ce vendredi 5 avril.

Ce déplacement a pour objectif, selon le ministère des Affaires étrangères, de « renouer le dialogue économique » et de mobiliser « la communauté d'affaires franco-marocaine » et « les Français de l'étranger ainsi que la francophonie ».

Selon Le Moci (portail français au service des entrepreneurs, des conseillers et des professionnels du commerce international), la délégation française est composée de responsables de haut niveau. Outre Franck Riester, elle comprend Laurent Saint Martin, directeur de Business France, Arnaud Vaissié, président de CCI France International et Marie-Albane Prieur, directrice adjointe du développement export à Bpifrance.

Bruno Le Maire est attendu au Royaume ce mois-ci pour prendre part au Forum d'affaires Maroc-France 2024, une rencontre qui sera organisée du 24 au 26 avril courant par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Medef International. Elle aura pour objectif de stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre la France et le Maroc. Elle réunira des représentants des secteurs privés des deux pays, dont de grandes entreprises françaises et marocaines, pour discuter des opportunités de partenariat et de coopération.

Malgré les tensions entre Rabat et Paris, la France reste le premier partenaire économique et financier du Maroc. «En dépit d'un contexte marqué par de fortes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, les échanges commerciaux avec le Maroc ont nettement progressé (+24% en 2022), sous l'effet de la croissance des exportations françaises de céréales, permettant de résorber notre déficit bilatéral et retrouver le deuxième rang des fournisseurs devant la Chine», a souligné le département français de l'Economie et des Finances.

La même source a indiqué que la France, principal pourvoyeur de devises du Royaume, reste «le premier investisseur étranger (30,8% du stock total) et le premier pays d'origine des transferts de la diaspora marocaine et des recettes touristiques ».

Selon le magazine Jeune Afrique, d'autres responsables français se rendront à Rabat durant ce mois d'avril. Il s'agit notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la ministre de la Culture Rachida Dati, et du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, ajoutant qu'Emmanuel Macron pourrait rendre visite à notre pays « dans quelques semaines ».

Tous ces déplacements confirment que les relations entre Rabat et Paris sont sur les bons rails, surtout au niveau économique. Pour preuve, les institutions françaises de développement et d'investissement sont maintenant autorisées à financer et investir dans des projets au Sahara marocain, notamment dans les régions de Laâyoune et Dakhla. Ce qui constitue, sans aucun doute, un pas en avant dans la reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur son Sahara même au niveau économique.

Cependant, les observateurs considèrent que ce pas, par ailleurs important, reste insuffisant. Depuis fin 2022, le Maroc appelle la France à sortir de sa zone de confort et à suivre l'exemple des Etats-Unis et de l'Espagne ainsi que d'autres pays européens et, partant, prendre une approche plus renouvelée allant dans le sens des liens historique, politique, humain, culturel et économique.

Plusieurs hommes politiques français ont appelé le président Emmanuel Macron à changer sa politique vis-à-vis du Royaume du Maroc. Dans un entretien accordé au quotidien français Le Figaro, à l'occasion de la sortie de son livre «Le Temps des combats», l'ancien président français Nicolas Sarkozy a mis en garde Emmanuel Macron contre la dégradation des relations avec le Maroc et exprimé son inquiétude quant à son jeu vicieux d'équilibriste entre Alger et Rabat.

En mai dernier, le président du parti français Les Républicains (LR), Eric Ciotti, qui a effectué une visite au Maroc, a critiqué la politique d'Emmanuel Macron au Maghreb, qui serait guidée par une forme de «pression algérienne». Il a exprimé clairement sa position à propos du Sahara marocain en écrivant, le 4 mai 2023, sur X (ex-Twitter) : «Sur la question du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc est indiscutable. Il est urgent de résoudre cette question stratégique ».