Madagascar: Etudes supérieures - L'IMGAM mise sur la flexibilité

Une opportunité offerte aux étudiants. L'IMGAM (Institut de Management des Arts et Métiers) promeut actuellement la flexibilisation. Pour accompagner les étudiants dans cette flexibilité, cet établissement autorise les étudiants à s'inscrire tout au long de l'année. Autrement dit, l'IMGAM ne tient pas compte de la rentrée unique. Chaque étudiant est autorisé à choisir une, deux ou trois matières par mois pour leur examen et les frais de scolarité varient ainsi en fonction du nombre de matières choisies. A noter que pour le niveau L3, une à trois matières au choix par mois sont autorisées et une à cinq matières pour le Master.

La remise des diplômes s'effectue au mois de septembre de chaque année, durant la cérémonie de sortie de promotion. « Une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine et c'est ce dont notre pays a besoin. Nous donnons aux étudiants le plus grand choix possible dans le cadre d'un programme d'apprentissage formel », selon Martin Pierre Rakotoson, président de l'IMGAM. Sur le plan économique, il a fait savoir que le changement d'un système économique et monétaire est plus qu'indispensable pour éviter la dépréciation de l'Ariary.