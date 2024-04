Madagascar: Conférence de guérison - Le Palais des Sports, foyer de louanges et de miracles demain

Jour J demain pour la conférence de miracles et guérisons prévue se dérouler au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina à partir de 14 heures. Les trois pasteurs étrangers qui officieront durant cette conférence sont déjà dans nos murs.

Il s'agit de Carlos Payan, le pasteur protestant évangélique, fondateur de l'association « Paris tout est possible », David Théry, initiateur de l'Ecole de Ministère Surnaturel Francophone et auteur des best-sellers « À l'écoute de Dieu » et « Guérir les malades » et Jérémie Pothin, également pasteur et auteur de plusieurs livres dont « Paraboles nocturnes » et « Défi, guérison et combat spirituel », des ouvrages qui ont été distribués dans plus de 80 pays. Après le temps d'adoration et de louange, ils prêcheront à travers un court enseignement avant de procéder aux prières pour les malades, les transferts d'onction, délivrances et interventions du Saint-Esprit.

Il ne s'agit pas de leur première venue à Madagascar puisqu'une première conférence de ce genre a déjà eu lieu en avril 2023 au Palais des Sports et de la Culture. Ils ont à l'occasion de ce premier séjour distribué 3 000 ouvrages aux pasteurs, leaders et chrétiens malgaches. Ils ont également pensé aux nécessiteux en procédant à une dotation de plusieurs tonnes de riz à deux associations locales à l'époque. Cette fois-ci, ils se pencheront sur les orphelins et les chrétiens qui traversent une mauvaise période, selon les explications du pasteur Elie Rabarison du CEVAM et du pasteur Kanto Nomena Andriamiasasoa de Home Church. La conférence sera libre d'accès..