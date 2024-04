Madagascar: Arivonimamo - Six bandits abattus par les gendarmes et les fokonolona

Mercredi dernier, une intervention rapide des gendarmes et des fokonolona de la commune d'Arivonimamo a permis de neutraliser six bandits armés qui avaient pénétré de force dans une habitation locale. L'incident, survenu vers 13 heures, a mobilisé les forces de sécurité et les membres de la communauté, démontrant une fois de plus la solidarité et la détermination à lutter contre la criminalité dans la région.

Selon les rapports des autorités locales, l'alerte a été donnée après que sept individus, dont une femme, firent irruption dans la maison d'un résident, menaçant la vie des occupants et exigeant argent et biens de valeur. Face à cette situation, la famille a été contrainte de céder, subissant un préjudice financier conséquent ainsi que la perte de plusieurs appareils électroniques.

Cependant, la réaction rapide des forces de l'ordre et l'engagement des fokonolona ont permis de localiser et d'encercler les criminels dans le fokontany de Mahadonga. Malgré les menaces proférées par les bandits, les membres de la communauté n'ont pas reculé et ont réussi à les neutraliser, récupérant ainsi l'argent et les biens volés.

Deux des malfaiteurs ont été appréhendés sur place et ont malheureusement été lynchés par la foule, tandis que les autres ont tenté de fuir. Cependant, leur tentative de fuite a été de courte durée car ils ont été interceptés par les gendarmes sur le chemin de Sambaikarivo, où un échange de tirs a eu lieu, aboutissant à la neutralisation des quatre bandits restants.

Au total, six criminels ont été abattus lors de cette opération conjointe entre les forces de l'ordre et les fokonolona. L'enquête préliminaire a révélé que la femme, un des membres du gang résidait à Iavoloha Andoharanofotsy, mettant en lumière la nature organisée et mobile de ces groupes criminels.

L'identification des autres membres impliqués dans cette affaire est en cours, et les autorités locales continuent de travailler en étroite collaboration avec la communauté pour garantir la sécurité et la tranquillité des résidents d'Arivonimamo. Les corps de ces individus sont enterrés dans la localité.