Madagascar: Homologation Stade Barea - « Tout sera en place avant les matchs en juin »

Le Stade Barea incarne un symbole d'espoir et de fierté nationale pour les amateurs du ballon rond à Madagascar. Cependant, le stade doit relever un défi de taille, obtenir l'homologation définitive de la Fifa et de la Caf, étape indispensable pour accueillir des compétitions internationales. Les plus proches seront les deux matchs en juin, notamment les Barea contre les Coelacanthes comoriens, prévu le 7 juin, puis les Aigles du Mali, le 11 juin.

Ces matchs comptent respectivement pour les troisième et quatrième journées qualificatives à la coupe du monde 2026. La construction du Stade Barea a respecté les normes techniques de la Fifa, lui permettant ainsi d'obtenir une homologation provisoire. Toutefois, avec l'évolution constante du monde du football, de nouvelles exigences ont été édictées par la Caf pour cette homologation définitive. Parmi ces exigences, on compte l'installation de nouveaux escaliers pour assurer la sécurité des spectateurs, l'utilisation de tourniquets pour le contrôle du nombre de personnes présentes, ainsi que la construction de deux nouveaux portails.

Le secrétaire d'État chargé des Nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andriamanohisoa, a exprimé son engagement à répondre à ces exigences. Il a affirmé avoir envoyé une lettre d'engagement pour la réalisation des travaux nécessaires. La confiance règne quant à l'obtention de l'homologation définitive pour le stade, un élément essentiel pour les matchs à venir des Barea de Madagascar. « Nous avons envoyé une lettre d'engagement pour satisfaire à ces exigences. Nous croyons en l'obtention de l'homologation définitive pour le Stade Barea », a-t-il déclaré. « Il s'agit de nouvelles exigences et nous nous efforcerons de les respecter dans les temps. Tout sera en place avant le match prévu en juin », a ajouté le secrétaire d'État chargé des Nouvelles villes et de l'habitat. Par ailleurs, une émissaire de la Caf, Josua Andries HOEBEB, est arrivée hier et procédera à l'inspection du stade Barea ce jour.