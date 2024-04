Madagascar: Rupture du jeûne du Ramadan - « Je suis ici en tant que rassembleur », dixit Andry Rajoelina

Elle a été célébrée, hier, au Radisson Blu, en présence de la grande famille musulmane.

C'est la première fois qu'un président de la République assiste à cet évènement important de notre religion. C'est ce qu'a déclaré hier le président du Fikambanan'ny Silamo Malagasy (FSM) Sheikh Abdoul Hady dans son discours d'ouverture de l'IFTAR de la fraternité marquant la rupture du jeûne du Ramadan qui s'est tenu à l'hôtel Radisson Blu Ankorondrano. Un évènement organisé sous le signe de l'unité, de la cohésion et de partage entre les différentes confessions religieuses. Le président de la République Andry Rajoelina était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Il a partagé la table avec le Père Pedro Opeka, le Nonce Apostolique Tomasz Grysa, le Doyen du Corps diplomatique et Consulaire résidant à Madagascar Caabi Elyachroutu Mohamed, ainsi que le président du FSM. L'objectif était de démontrer que les différentes confessions religieuses peuvent s'unir dans la diversité.

Foi

Pour sa part, le président Andry Rajoelina se veut être un président rassembleur. C'est sous son mandat que l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan est déclaré journée fériée, chômée et payée. Lors de son allocution, il a également souligné que « ce qui nous rassemble ici c'est Madagascar notre pays. Et nous demandons à Allah et à Dieu de bénir notre pays. Et comme vous l'avez dit tout-à-l'heure, la foi c'est très important dans la vie. La foi c'est notre pilier, il y a des gens qui sont vivants et ils sont morts car ils n'ont pas la foi. Et on peut différencier ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. La foi même dans l'obscurité on voit la lumière, dans les difficultés on voit la solution... Avec la foi, elle nous guide sur le bon chemin et dans nos actions. Ma présence parmi vous témoigne de ma solidarité avec toute la communauté musulmane en ces temps de réjouissances. Car je sais que le Ramadan représente un moment pour se tourner vers Dieu, vers Allah en ouvrant les coeurs à la purification et au pardon. Vous savez, l'amour de son prochain est commun à toutes les religions ».

%

Solidarité

Il estime, par ailleurs, que le message fort de tous ceux qui ont pris la parole est la solidarité. Ici je lis « le bon Dieu a dit dans le saint Coran, certes le Coran guide vers ce qui est droit. Et il annonce aux croyants qui font de bonnes oeuvres qu'ils auront une grande récompense ». C'est pour cette raison que nous sommes ici, il faut aimer son prochain. Que chacun aide son prochain. Que celui qui a à boire donne à boire, que celui qui a mangé partage. Nous partageons les mêmes valeurs de l'entraide, de la solidarité, de l'empathie envers les autres en particulier envers les vulnérables. Cette valeur résonne profondément dans nos coeurs. Et c'est cette fraternité qui nous réunit ici ce soir. D'ailleurs c'est cet amour de la patrie également qui me motive à apporter quotidiennement mais aussi avec votre soutien à tous; le développement tant attendu par la population malgache. La communauté musulmane est active et présente dans la société malgache.