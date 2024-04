Afrique: Aires protégées - Favorables au développement de l'éco-tourisme

La Région Alaotra Mangoro abrite de potentiels indéniables sur le plan écotouristique et environnemental malgré les pressions anthropiques grandissantes des dernières décennies. De par sa position géographique, elle détient des richesses écologiques et culturelles surtout des Aires Protégées permettant de préciser de développer l'écotourisme tout en diversifiant les offres touristiques. « Pourtant, comme dans tout Madagascar, il n'y a pas de politique claire d'agencement et d'organisation sur le processus de « mise en écotourisme » d'une aire protégée dans une zone géographique déterminée.

Les textes relatifs aux aires protégées et au tourisme sont conçus sans une interaction entre les deux secteurs qui sont techniquement interdépendants ». Le Dr Arilala Léa Razanamaria, l'a soutenu en présentant sa thèse à l'Ecole doctorale Sciences Humaines et Sociales de l'Université d'Antananarivo. Son thème s'intitule : « Pour un développement touristique et écotouristique dans les Aires Protégées de la région Alaotra Mangoro ».

« L'étude permet d'analyser les situations de gestion des aires protégées de la région et de déterminer l'importance de la mise en place de la planification régionale du développement touristique. Les étapes de l'élaboration du schéma régional de développement écotouristique d'une aire protégée et de la Région Alaotra Mangoro constitueront ainsi l' « output » de notre recherche. C'est un outil nécessaire pour agencer les actions et les acteurs concernés dans les secteurs », a-t-elle avancé. Lors de cette soutenance, l'impétrante a obtenu une Mention très honorable avec les félicitations du Jury, lui permettant de décrocher le diplôme de Doctorat.