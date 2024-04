Madagascar: Une politique internationale dont il faut tenir compte

C'est comme un pays peu sensible aux bouleversements des rapports de force régissant la politique internationale que se présente Madagascar actuellement. Elle paraît repliée sur son cocon douillet où règne un calme apparent. Les tensions qui règnent au Proche-Orient ou en Europe ne semblent pas impacter le moral des Malgaches. Jusqu'à présent, ces conflits qui sont meurtriers et qui commencent à influer sur l'économie mondiale semblent loin des préoccupations de la population, centrée sur ses nombreux problèmes quotidiens.

Une politique internationale dont il faut tenir compte

Les milliers de victimes des bombardements israéliens dans la bande de Gaza font la une des médias du monde entier. Les reportages des journalistes de plusieurs chaînes d'information passent en boucle dans tous les pays et permettent aux opinions publiques de prendre conscience des drames que vit cette population civile palestinienne. Les radios et télévisions malgaches se contentent de rapporter les faits, mais ne font pas d'analyses poussées de la situation. Les Malgaches compatissent, mais ne peuvent pas véritablement ressentir la portée du drame qui a lieu là-bas. Ils ne suivent pas véritablement l'évolution des rapports de force qui existent au Proche-Orient.

C'est cependant un bras de fer qui est en train d'avoir lieu sur le plan régional entre Israël et les puissances régionales sur place. L'Iran et les pays du Golfe sont des acteurs incontournables de la résolution du problème palestinien. La communauté internationale essaie de tempérer les ardeurs de chaque camp, mais ses membres n'arrivent pas à peser véritablement sur les actions de l'État hébreu qui bénéficie du soutien des États-Unis. La politique intérieure de ce pays joue un rôle important dans la manière dont évolue la situation sur place. En Europe, la guerre russo-ukrainienne est en train de changer de visage car Vladimir Poutine prend de plus en plus d'assurance et est en train de mettre en valeur sa puissance militaire. L'avenir de l'Ukraine est suspendu à l'aide que ses alliés américains et européens peuvent lui fournir.