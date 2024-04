Madagascar: Motocross - Cinq pilotes malgaches à l'assaut du championnat de La Réunion

Madagascar aura cinq motards pour la troisième manche du Championnat de motocross de La Réunion qui se tiendra les 13 et 14 avril.

L'atmosphère du motocross dans l'océan Indien est électrique alors que cinq pilotes malgaches se préparent à affronter les pistes de La Réunion dans le cadre de la troisième manche du championnat local, organisée par le club MC Tracer. Du 13 au 14 avril, tous les yeux seront rivés sur le circuit Pascal Ravenne à Ravine à Malheur, où se déroulera cette compétition très attendue. Cet événement sportif est le fruit d'une collaboration croissante entre La Réunion et Madagascar, deux îles soeurs unies par une passion commune pour le motocross. Parmi les pilotes malgaches engagés, le jeune Samuel Valton fera ses débuts dans la catégorie 65cc.

Malheureusement, Leung yen sincère, engagé dans les 85cc, a été blessé lors d'une chute lors de la cinquième manche du championnat de Madagascar à Tamatave et ne pourra pas participer à l'événement réunionnais. Cependant, il profitera de l'occasion pour observer et tirer des enseignements de cette expérience. Un autre pilote à surveiller est Miaro Razafimahefa, un jeune talent prometteur qui se rendra dans l'île soeur. Fils du multiple champion de Madagascar, Tsirava Razafimahefa, Miaro sera engagé dans la catégorie 125cc pour cette course.

« Nous avons été invités par le club MC Tracer l'année dernière lors du 4H de La Réunion. Cette année, nous avons à nouveau l'opportunité, car Miaro a été invité personnellement. Il concourra dans la catégorie 125cc ou éventuellement dans la 250cc, équivalent de la MX2, mais cela dépendra de la décision des organisateurs à notre arrivée à La Réunion. Il sera accompagné de quatre autres pilotes. Plus les talents malgaches participent à de telles compétitions internationales, plus leur expérience et leur niveau s'améliorent, et nous pouvons également découvrir de nouveaux circuits », explique Tsirava Razafimahefa.

Le moment fort de la compétition sera sans aucun doute le duel entre les pilotes incontestés de la catégorie élite 1 malgaches, en l'occurrence Mathias Plantive, leader du classement, et Claudio Tida, deuxième. Ces deux motards affronteront Lucas Robert, qui a remporté la troisième course du championnat malgache et occupe la quatrième position du championnat réunionnais. Au-delà de la compétition, Mathias et Lucas partagent un engagement envers la communauté du motocross. Ils ont dispensé des stages de formation aux jeunes motards malgaches, transmettant ainsi leur savoir-faire et leur passion pour ce sport exaltant, récemment. Cette course promet d'être un spectacle captivant, non seulement pour les fans de motocross, mais aussi pour tous ceux qui apprécient le sport en général.