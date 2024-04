Madagascar: Football - Nicolas Ratiandrainy au RS Berkane

Nicolas Ratiandrainy, la jeune pépite, a intégré le club RS Berkane, l'un des plus grands clubs marocains de football. Actuellement en période d'essai jusqu'à la fin de la saison, il a été repéré par le Directeur Sportif du RS Berkane grâce au projet «Baolina Kitra Mahatafita», initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports et soutenu par la Fédération Malgache de Football. Nicolas, âgé de seulement 18 ans, joue au poste d'ailier droit ou de meneur de jeu.

Nicolas a été détecté à Morondava, sa région natale. Il a joué dans un club de Mahabo appelé Génération FC. Avant de rejoindre le Maroc, il a terminé sa formation au sein de Jet Kintana et a eu l'occasion de jouer dans le championnat Ligue 1 Analamanga. Son agent au Maroc confirme que c'est un joueur très talentueux, à l'aise techniquement et doté de nombreuses qualités. Nicolas a maintenant un peu plus de 3 mois pour démontrer ses compétences et décrocher son premier contrat professionnel.

Le RS Berkane, qui a remporté deux fois consécutives la Coupe CAF (Coupe d'Afrique des clubs) en 2020 et 2022, est aujourd'hui considéré comme l'un des grands clubs du continent africain. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, est également la première nation africaine au classement FIFA. Ce projet de détection devrait également permettre à deux ou trois autres joueurs malgaches de partir dans les prochains mois.