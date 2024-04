Madagascar: Nino Equipement - La marque s'exporte même en Europe

C'est la marque de la nouvelle génération. Nino Design International, l'équipementier « Made in Madagascar » s'exporte même en Europe après avoir fait ses preuves au pays et à l'Île de La Réunion. La marque ne se limite plus aux maillots des matchs mais se lance aussi dans les accessoires nécessaires pour équiper un club et surtout les équipes nationales toutes disciplines ayant participé aux nombreux jeux.

La marque n'a rien à envier avec les autres car elle utilise les dernières tendances et techniques modernes. La société, dirigée par Jocelyn Razafimamonjy, était l'équipementier des Barea auparavant. Athlètes et officiels ont porté des équipements fournis par Nino lors des Jeux des Îles de l'océan Indien, les Jeux de la Francophonie, les Jeux Africains et les Jeux Olympiques. Depuis plusieurs années, à la Rencontre Nationale Sportive (RNS), plusieurs équipes ont choisi des maillots et survêtements Nino. Cette année pour la 49e édition de la RNS, le club BAOBAB est resté fidèle à Nino pour ses équipements.