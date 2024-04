Madagascar: Campus 42 Antananarivo - 196 étudiants pour la première promotion

Inauguré officiellement le 2 avril dernier, le campus 42 Antananarivo est désormais opérationnel. Ils sont 196 étudiants sur 8 000 candidatures à avoir la chance de suivre une formation de 3 ans dans cette école dédiée à l'informatique pas comme les autres. Comme il a été expliqué, hier lors d'une visite de ce campus qui appartient au groupe Axian, l'École 42 qui fait partie du célèbre réseau d'écoles d'informatique, a pour mission de former les futurs champions du dev, de la tech et créer une génération de visionnaires prêts à conquérir les territoires infinis du monde numérique en constante évolution.

« 42 incarne l'excellence et l'innovation dans l'enseignement de l'informatique avec son approche disruptive. En effet, intégrer l'école 42 ne revêt aucune condition d'âge ni de diplôme. La formation est 100% gratuite, sans professeur avec une méthode d'apprentissage peer-to-peer basée sur la collaboration et l'entraide. L'ouverture des inscriptions pour la première promotion ». Aujourd'hui, seulement 3 pays africains ont intégré le prestigieux réseau international 42 : Madagascar est le 2ème pays africain, juste après le Maroc et juste avant l'Angola.

Avec l'ouverture de 42 Antananarivo, le groupe Axian offre de nouvelles perspectives aux Malgaches, quels que soient leur genre, leur situation sociale, leur parcours scolaire ou encore leur parcours professionnel. Ce campus est un lieu où les rêves prennent vie, où les talents peuvent s'exprimer et où l'ingéniosité et la créativité. Une belle opportunité en somme pour le secteur de l'informatique à Madagascar, un pays considéré comme une terre de talents dans ce domaine qui joue un rôle primordial dans l'économie nationale et mondiale. Des talents qui s'exportent.