Madagascar: Pépinières industrielles - Premier lancement au niveau des Communes

Ambohimangakely du district d'Antananarivo Avaradrano est la première commune à bénéficier de la mise en place de pépinières industrielles. Cette zone aura bientôt la capacité de produire jusqu'à 4 tonnes de nouilles par jour, grâce au programme ODOF.

Le paysage économique malgache s'apprête à connaître une transformation avec l'expansion du programme ODOF (One district, One factory). Ce programme vise à stimuler le développement industriel en établissant des pépinières industrielles dans chaque district. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec la décision du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) de déployer ces pépinières au niveau des communes, suivant les instructions du président Andry Rajoelina. Dans le district d'Antananarivo Avaradrano, la commune d'Ambohimangakely se prépare à accueillir une usine de transformation de riz en pâtes alimentaires, à la suite de l'attribution d'une machine industrielle par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy.

Cette usine, équipée d'une machine industrielle de haute technologie, permettra à la communauté locale de répondre à la demande croissante de nouilles, communément appelées « paty gasy », sur le marché local. Actuellement, les petits producteurs de la commune utilisent des machines manuelles qui limitent leur production à quelques kilos de nouilles par jour. Avec l'installation de cette nouvelle machine, capable de transformer jusqu'à 400 kg de farine par heure, la capacité de production de la commune pourrait atteindre jusqu'à 4 tonnes de nouilles par jour, offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques et d'emploi pour la population locale.

Appel à projet

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme ODOF qui vise à favoriser la création d'emplois et le développement local. En priorisant les candidats locaux dans le processus de sélection des gestionnaires des pépinières industrielles, le Gouvernement s'engage à promouvoir un réel développement économique au niveau communautaire. Depuis le lancement du programme, l'État a importé 75 machines industrielles, dont 52 ont déjà été attribuées à différents districts de Madagascar. Certaines de ces machines sont déjà opérationnelles, témoignant de l'engagement du gouvernement à concrétiser sa vision de dynamiser le secteur industriel à travers le pays.

Le ministre Edgard Razafindravahy a souligné que cette démarche vise également à valoriser les produits locaux et à renforcer l'autonomie économique des communautés rurales. Dans cette optique, un appel à projet sera lancé pour identifier le futur gestionnaire de l'usine d'Ambohimangakely, garantissant ainsi une gestion efficace et pérenne de cette précieuse ressource industrielle. Alors que Madagascar s'efforce de diversifier son économie et de réduire sa dépendance aux secteurs traditionnels, le programme ODOF représente un pas décisif vers un avenir économique plus prometteur et inclusif pour tous les Malgaches.