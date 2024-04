Madagascar: Partenariat Public-Privé - Mise en place du Comité National

Mieux vaut tard que jamais. Pratiquement neuf ans après la promulgation de la loi qui le régit, le concept de partenariat public-privé va enfin disposer d'une structure légale.

Il s'agit en l'occurrence du Comité National du Partenariat Public Privé qui a tenu, hier au Novotel sa première réunion en présence du Secrétaire Général de la présidence de la République Claude Fanohiza.

Vitesse supérieure

« Le cadre institutionnel des PPP est placé sous l'autorité du Président de la République. Il comprend un Comité National PPP, une Unité PPP ainsi que des correspondants PPP nommés au sein de chaque administration de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales concernés par un ou plusieurs projets PPP », dispose l'article 4 de la loi 2015-039 sur le Partenariat Public Privé (PPP) du 9 décembre 2015. Cette mise en application de la loi sur les PPP traduit, en tout cas, la volonté de l'exécutif actuel de passer à la vitesse supérieure dans son objectif d'accélérer le développement économique en se basant sur une meilleure collaboration entre l'Etat et le secteur privé.

« La concrétisation du PPP est un moyen pour la réalisation du deuxième pilier de la politique générale de l'Etat, en l'occurrence le développement industriel et la bonne gouvernance », a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison qui représente le gouvernement au sein du CNPPP en qualité de membre permanent. « Le PPP est un des meilleurs outils qui permettent au pays de doter des infrastructures pour le développement », a-t-elle continué en précisant que la réalisation des projets relatifs au PPP, nécessite une participation de l'Etat laquelle est soumise à des dispositions légales. Le rôle du ministère de l'Economie et des Finances est justement de procéder au suivi des financements des projets du PPP.

Point de départ

C'est parti, en somme pour un partenariat public-privé bien encadré et dans une optique de contribution efficace à un développement réel du pays. Le secteur privé s'est, d'ailleurs, réjoui de cette démarche de mise en place du CNPP. Parlant au nom du secteur privé, Johann Pless du Groupement des Entreprise de Madagascar (GEM) a indiqué que « cette première réunion du CNPPP revêt une importance capitale parce qu'elle est le point de départ des projets présents et futurs en actions concrètes ». La réunion d'hier a été notamment axée sur le règlement intérieur du CNPPP, la politique nationale du partenariat public et privé ainsi que les projets qui pourraient être éligibles. Les décisions prises à l'issue de cette première réunion devront encore passer en conseil des ministres. Une étape importante vers un PPP basé sur la bonne gouvernance.