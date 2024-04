Madagascar: Divertissement - Le 11 juin, déclarée journée mondiale du jeu

La journée mondiale du jeu sera célébrée le 11 juin, pour la première fois en 2024 afin de défendre et de protéger le droit des enfants de jouer. A Madagascar, le LEGO est déjà utilisé comme étant un matériel didactique.

« Remettre le jeu à l'ordre du jour » pour les enfants du monde entier. La première journée internationale du jeu aura lieu le 11 juin 2024. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies suite à une campagne menée par le Lego Group, Lego Fondations et organisations caritatives à travers le monde. L'ONU reconnaît le jeu comme un droit fondamental de la naissance et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) qui estime que jusqu'à 160 millions d'enfants travaillent actuellement au lieu de jouer ou d'apprendre. L'adoption d'une journée internationale du jeu par l'ONU est un véritable témoignage du pouvoir du jeu et de la nécessité de défendre et de protéger collectivement le droit de tous les enfants de jouer. Les organisations impliquées dans la campagne espèrent que la journée internationale du jeu créera « un moment unificateur aux niveaux mondial, national et local pour élever l'importance du jeu comme élément central de l'apprentissage et du bien-être des enfants.

Ludique

A Madagascar, des centres spécialisés et des écoles inclusives utilisent déjà le Lego Braille Bricks comme matériel didactique. Plus de 16 000 élèves ont participé aux ateliers « LEGO® Build the Change » organisés par l'UNICEF et le ministère de l'Education nationale, et ont partagé des idées pour un monde plus adapté aux enfants. Les élèves écoutent attentivement les instructions tout en étant pressés de montrer leurs idées sur le changement, leurs souhaits et leurs futurs à l'aide des briques de LEGO. Le jeu de construction avec les briques de LEGO fait travailler leur cerveau et éveille leur esprit de créativité. Des élèves malvoyants utilisent également des « Lego Braille Bricks » pour apprendre le braille de manière ludique et attrayante. Les enseignants dans les écoles inclusives utilisent ce concept dans leurs classes respectives comme matériel didactique.