Ile Maurice: Football - Bonne opération du Cercle de Joachim

Deux matches en retard comptant pour la 5e journée de Super League se sont disputés mercredi. Et c'est le Cercle de Joachim qui a réalisé la meilleure opération en dominant Petite- Rivière-Noire FC 2-0. Dans l'autre rencontre, AS Vacoas-Phoenix et Pamplemousses SC ont été contraints à un partage de points (1-1).

Une victoire parfaite maîtrisée et une place de leader comme bonus. Le Cercle de Joachim a fait ce qu'il fallait mercredi même si avant le coup d'envoi, les Curepipiens craignaient un peu la formation de l'ouest invaincue jusqu'ici. Finalement, le club de la Ville lumière s'est appuyé sur le but précoce de Jason Ferre (7e) et celui de Yannick Aristide (55e) pour prendre les trois points. Les Curepipiens sont désormais leader avec 13 points. Ils devancent GRSE Wanderers - 13 points également - grâce à une meilleure différence de buts. Pour sa part, Petite-Rivière-Noire FC reste sur la troisième marche du podium mais se retrouve désormais sous la menace de l'ASPL 2000.

En revanche, Pamplemousses SC nourrira des regrets pendant longtemps. Les Nordistes ont été contraints au nul face à une solide équipe de Vacoas-Phoenix. L'inusable Andy Sophie a d'abord ouvert le score avant la demi-heure de jeu. Mais Arthur Bosson s'est mué en buteur pour arracher un précieux point. Au tableau, les Vacoassiens restent au 6e rang avec huit unités. Pamplemousses compte le même nombre de points également.