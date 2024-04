Ile Maurice: Demandez le programme!

Ben y en a pas. Donc, à quelques mois des élections - décidées par le monarque Premier ministre et tenant la population en haleine -, les politiciens «mainstream» en sont encore à savoir qui va être numéros 1, 2, 3, et compter les tickets et quel représentant de quelle communauté sera dans quelle circonscription. Ce qu'ils comptent faire une fois au pouvoir, en matière de démocratie, d'éducation, de santé, d'environnement, d'économie, quelle direction ils pensent donner au pays... Naiba.

Le grand argument ? Si on fait un programme (sousentendu et qu'on a des idées géniales), lezot pou gore. D'abord, en guise d'idées géniales, à part de la surenchère électoraliste, genre pension à Rs 15 000, on a du mal à imaginer ce qui peut sortir de cerveaux formatés dans le même moule. Dont la moyenne d'âge est largement au-dessus des 65 ans. Et si par miracle, les penseurs (à supposer qu'ils ne soient pas les leaders qui veulent juste un classement dans les strates du pouvoir) du manifeste électoral de l'alliance MSM ou PTr-MMM-PMSD ont un éclair de génie, pourquoi ne serait-il pas repris par les autres ? Une solution magique contre l'inflation ? Rendre le pays vraiment indépendant en termes de sécurité alimentaire, en faire un modèle de bien-être, de démocratie participative, d'économie circulaire et durable (avec 1,2 million d'habitants, presque la moitié de la ville de Paris, on peut répondre à tous les problèmes !) ? Tout le peuple en bénéficierait. Les premiers à l'avoir trouvée auraient le crédit puisque les citoyens l'auraient appris quand ils l'auraient officialisée.

Mais non. La triste vérité, c'est que leur projet d'avenir pour le pays est un vide sidéral. À part eux, leurs proches et le pouvoir pour le pouvoir (et éventuellement l'argent pour ceux qui n'ont pas encore réussi à téter aux mamelles de la banane républicaine), rien ne compte.

Et tant que nous, électeurs, continuons à voter pour tel parti parce que X ou Y nou leader, pe donn nou pistas kouma zako dan la ferm, sanzma pa pou ena.

Ce que vont faire de nous, de nos enfants, ceux que l'on va élire, devrait être notre seule directive électorale. Et sans programme, c'est impossible. Mais continuons à nous limiter à des chiffres... 35-17-8... Est-ce ainsi que vivent les hommes ? Des chiffres ? Est-ce ainsi que doit vivre une nation ?