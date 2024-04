Ile Maurice: Le magistrat autorise Sky To Be à voyager et fustige l'enquête

Il a dû fournir, depuis la semaine dernière, une caution de Rs 30 000 devant la cour de district de Port-Louis. Cela, suivant sa demande de voyager du 28 mars au 6 mai pour des concerts programmés en France, au Royaume-Uni, en Suisse et en Italie. Le chanteur Jean Patrice Dina, connu comme Sky To Be, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de trafic de drogue à la suite d'une saisie d'héroïne d'une valeur de Rs 208 700, doit revenir en cour le 7 mai pour confirmer son retour au pays.

Le sergent Yu Sui Leung s'est opposé à la motion de Sky To Be soutenant que ce dernier peut prendre la fuite dès qu'il se retrouvera en dehors du territoire mauricien. L'enquêteur a ajouté que l'enquête n'est pas encore terminée puisque la police attend toujours le rapport du Forensic Science Laboratory (FSL). L'analyse des substances retrouvées chez le chanteur a eu lieu le 10 janvier dernier.

Après avoir écouté les divers témoignages, le magistrat du tribunal de Port- Louis note qu'il n'est pas contesté que le requérant a déjà quitté le territoire à la suite de l'accusation provisoire portée contre lui à de nombreuses reprises, la dernière fois remontant à décembre dernier. Il n'est pas non plus contesté, ni réfuté, dit-il, que le requérant a même voyagé, sous contrôle judiciaire, vers des pays où il n'existe aucun traité d'extradition avec Maurice. «Le dossier de la Cour montre que le demandeur n'a jamais violé les conditions de sa libération sous caution et qu'il s'est toujours présenté rapidement au tribunal à chaque fois qu'il revenait de voyage», poursuit le magistrat.

Toutefois, il soutient qu'il est consternant que trois ans après le dépôt de la présente accusation provisoire, les pièces à conviction sécurisées n'aient été examinées par le FSL qu'en janvier de cette année alors que le rapport d'examen n'est toujours pas disponible. «Le requérant est chanteur et il est évident que l'organisation de concerts est pour lui un moyen de gagner sa vie. Cela étant dit, il est également vrai que le motif de fuite invoqué par l'intimé a été formulé in abstracto, c'est-à-dire qu'il n'a été étayé par aucune preuve factuelle», fustige le magistrat.