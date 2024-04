Ethiopie: La Bourse éthiopienne des valeurs mobilières recueille plus de 1,5 milliard de birrs, dépassant ainsi l'objectif fixé pour la levée de capitaux

<strong>Addis Ababa — La Bourse éthiopienne des valeurs mobilières (ESX) a annoncé qu'elle avait levé 1,51 milliard de birrs, dépassant "les attentes en termes de capital et de confiance des investisseurs dans les perspectives à long terme de la Bourse et des marchés de capitaux éthiopiens".

Le directeur général de l'ESX, Tilahun Esmael, a déclaré ce matin que le capital levé dépassait de 240 % l'objectif fixé.

Selon lui, l'offre sursouscrite a recueilli la participation de 48 investisseurs de divers secteurs, tant nationaux qu'étrangers.

Lancée en novembre 2023, la Bourse éthiopienne des valeurs mobilières a entrepris de vastes exercices de levée de capitaux méticuleusement orchestrés par des tournées de présentation à Addis-Abeba, Nairobi et Londres, a-t-on appris.

Le PDG a noté que la réponse enthousiaste souligne la confiance et l'anticipation entourant le rôle central de l'ESX dans l'avancement du développement du secteur financier de l'Éthiopie et de la transformation économique globale.

La base d'investisseurs diversifiée comprend des investisseurs stratégiques étrangers de premier plan tels que FSD Africa, le Trade and Development Bank Group (TDB) et le Nigerian Exchange Group (NGX), ainsi que 16 banques commerciales nationales, 12 compagnies d'assurance et 17 autres investisseurs nationaux, a révélé M. Tilahun.

La participation du secteur public représentait 25 % des actions, dont l'Ethiopian Investment Holdings et ses filiales Ethio telecom et la Commercial Bank of Ethiopia.

Exprimant sa joie face à la réponse massive, le PDG a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir dépassé toutes nos attentes en termes de capital et enthousiasmés par la confiance écrasante manifestée par les investisseurs dans les perspectives à long terme de l'ESX et, plus généralement, des marchés financiers éthiopiens."

Outre la réussite de la levée de fonds, il a annoncé d'autres étapes importantes, notamment la publication du projet de règlement de la bourse pour consultation publique et l'achèvement de l'évaluation technique pour la sélection de son fournisseur de technologie.

Ces développements marquent un progrès significatif vers l'opérationnalisation des activités de négociation de l'ESX.

L'ESX prévoit également de mettre en oeuvre des programmes de formation des émetteurs et des investisseurs dans les mois à venir, jusqu'à son lancement officiel.

En tant que première bourse de valeurs mobilières d'Éthiopie, l'ESX vise à stimuler la croissance économique, à promouvoir l'inclusion financière et à générer des richesses pour tous les Éthiopiens en fournissant aux entreprises une plateforme pour lever des capitaux, en facilitant les opportunités d'investissement et en respectant les normes de transparence et de gouvernance d'entreprise.