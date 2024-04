Le club gafsien n'arrive pas à trouver la paix et un minimum d'équilibre. Intrigant !

Le club gafsien se trouve plongé dans une crise financière sans précédent, mettant en péril son existence même sur la scène footballistique. Les caisses vides et les dettes cumulées ont jeté une ombre sombre sur l'avenir du club, suscitant l'inquiétude parmi les supporters et les observateurs. Et pour expliquer cela, on évoquera la gestion chaotique et souvent critiquée des responsables d'El Gawafel qui a conduit à une véritable rupture entre l'équipe et son fidèle public. Les décisions controversées et les manquements répétés ont généré cet état actuel.

Les failles exposées au grand jour

La récente défaite face aux divisionnaires de Jelma en amical a révélé au grand jour les failles profondes au sein de l'équipe. Les erreurs tactiques, le manque de cohésion ont laissé les supporters dans un état de consternation, remettant en question la capacité d'EGSG à se relever de cette épreuve. Concernant ce test amical, on signalera l'absence inexpliquée du trio arbitral, faute de programmation. Inadmissible à ce niveau ! Cette situation inhabituelle, où des membres du staff technique des deux équipes ont dû prendre en charge la direction du match, a renforcé l'image d'un club mal géré.

Dans ce climat morose, Skander Kasri se trouve au bord du précipice. Les pressions internes et externes, combinées à la frustration grandissante de cette manière face à Jelma, ont alimenté des rumeurs persistantes sur son possible départ après le match face à l'OB.

Joueurs désabusés

Les joueurs d'El Gawafel, autrefois animés par la passion et la détermination, semblent perdre peu à peu leur motivation. Leur moral en berne est le résultat direct de la nonchalance des responsables, qui les ont marginalisés.

La situation actuelle d'EGSG le place dans l'ombre d'un club de seconde zone, une réalité jusque-là impensable pour cette institution autrefois respectée et admirée. Les erreurs de gestion et les choix malheureux ont conduit le club Gafsien à cette situation inédite.

Une 3e rencontre amicale

Malgré les défis qui se dressent sur leur chemin, les joueurs se préparent à disputer une troisième rencontre amicale, ce samedi face au voisin ESMétlaoui. Dans quel état d'esprit les équipiers de Laâjimi vont-ils aborder ce derby amical ?