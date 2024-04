Tunisie: Le ST veut frapper un grand coup face au CA - Révéler son plein potentiel

Dans l'état actuel des choses, le Stade Tunisien doit refuser le rôle de figurant et redoubler d'ambition, en commençant par débloquer le compteur des victoires au révélateur du Club Africain à Radès.

Durant la phase 1 du championnat, l'on a forcément apprécié l'évolution du groupe bardolais. Et aux manettes de l'équipe fanion, Hamadi Daou s'est efforcé à accentuer la connexion entre joueurs, débouchant sur une alchimie quasi parfaite avec des éléments en progression constante. Un encadrement apprécié et un bureau à l'écoute, voilà les ingrédients utilisés pour passer au play-off, le milieu naturel des coéquipiers de Haithem Jouini. Reste maintenant à ne pas se limiter à faire de la figuration, mais de redoubler d'ambition pour atteindre à terme un rang qui cadre avec la stature retrouvée du ST, qui, du haut de ses 76 ans, compte à son palmarès quatre championnats, six coupes de Tunisie, une supercoupe et deux coupes arabes des vainqueurs de coupe.

Mieux gérer les risques en défense

Doté d'un noyau perfectible, Hamadi Daou peut compter sur un contingent compétitif de joueurs dans les trois lignes de jeu. En défense tout d'abord, même si le match face à l'ESS et antérieurement contre l'EST ne peuvent servir de référence de base pour porter un jugement, depuis le début de saison, l'arrière- garde se porte bien, sachant que le Stade n'encaisse pas beaucoup de buts. Peut-être que ces derniers temps, sur le flanc, le vétéran Hannachi a besoin de souffler, alors que les Sahraoui, Ben Abda et autre Laifi doivent non seulement muscler leur jeu, mais aussi s'investir davantage et anticiper les mouvements adverses pour contrer l'adversaire. Bref, à l'avenir, face au CA déjà, samedi 13 avril, il faudra se montrer précis, comprendre la dynamique de jeu et évaluer les situations rapidement. Hamadi Daou ne le sait que trop bien, et il n'a pas manqué d'insister là-dessus ces jours-ci, lors des répétitions, car ce sont justement ces qualités réunies qui permettent de fluidifier le jeu dans sa globalité.

Retour sous réserve de Khadhraoui

Passons à l'entrejeu à présent. Victime d'une élongation (claquage), la boussole Hamza Khadhraoui pourrait signer son retour face au CA. Un retour qui pourrait s'avérer salutaire de l'allier gauche stadiste, vu l'influence du joueur sur l'animation offensive des siens. Toujours au milieu, si le lutin sénégalais Makhmouth Diallo marque des points, à force de vivacité et d'inspiration offensive, la sentinelle Lamine Ndao et les deux excentrés, Amath Ndao et Youssef Oumarou, gagneraient à utiliser davantage la largeur du terrain et se rendre plus disponibles pour les avants qui ne peuvent se limiter à presser seulement. Là aussi, si certains semblent s'essouffler ces derniers temps, certains, à l'instar d'Amanallah Ben Hamida, sont dans les starting-blocks pour apporter un supplément d'âme au milieu. En attaque enfin, Bilel Mejri et l'international Haithem Jouini doivent retrouver de la verve offensive pour épauler leurs équipiers.

A signaler que le ST a battu en amical l'ASAriana 1-0, but de Wael Ouerghemmi. Daou a opté pour une formation mixée entre cadres titulaires comme Sahraoui, les Ndao ou Laifi, et des réservistes qui peuvent apporter un coup de main comme Dekhili dans les bois, Smaali ou Ayari.